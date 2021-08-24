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Новые единовременные выплаты получат 43 миллиона пенсионеров

Новые единовременные выплаты получат 43 миллиона пенсионеров - РИА Новости, 24.08.2021

Новые единовременные выплаты получат 43 миллиона пенсионеров

Новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии, заявила замминистра труда РФ Ольга... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:58

2021-08-24T19:58

2021-08-24T19:58

общество

владимир путин

единая россия

ольга баталина

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии, заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре."Порядка 43 миллионов человек",- сказала Баталина журналистам, отвечая на вопрос, скольких пенсионеров коснутся выплаты.Единовременным выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсии, подчеркнула Баталина."Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций",- добавила Баталина.

https://ria.ru/20210824/spravki-1747073254.html

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общество, владимир путин, единая россия, ольга баталина, россия