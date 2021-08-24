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Новые единовременные выплаты получат 43 миллиона пенсионеров
Новые единовременные выплаты получат 43 миллиона пенсионеров - РИА Новости, 24.08.2021
Новые единовременные выплаты получат 43 миллиона пенсионеров
Новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии, заявила замминистра труда РФ Ольга... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:58
2021-08-24T19:58
2021-08-24T19:58
общество
владимир путин
единая россия
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии, заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре."Порядка 43 миллионов человек",- сказала Баталина журналистам, отвечая на вопрос, скольких пенсионеров коснутся выплаты.Единовременным выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсии, подчеркнула Баталина."Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций",- добавила Баталина.
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общество, владимир путин, единая россия, ольга баталина, россия
Новые единовременные выплаты получат 43 миллиона пенсионеров
Замминистра труда Баталина: новые единовременные выплаты коснутся примерно 43 миллионов пенсионеров