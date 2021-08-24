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Пенсионеры МО получат президентские выплаты в сентябре

Пенсионеры МО получат президентские выплаты в сентябре - РИА Новости, 24.08.2021

Пенсионеры МО получат президентские выплаты в сентябре

Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат разовые выплаты уже в сентябре. В Московской области средства получат около двух миллионов... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:18

2021-08-24T17:18

2021-08-24T17:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат разовые выплаты уже в сентябре. В Московской области средства получат около двух миллионов пенсионеров. Об этом сообщил телеканал "360".Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Для ее получения не нужно будет писать никаких заявлений - выплаты поступят на счет пенсионеров автоматически. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.Средства поступят всем жителям, получающим пенсию по состоянию на 31 августа, в том числе военным пенсионерам.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)