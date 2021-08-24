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Путин подписал указы о выплате пенсионерам в десять тысяч рублей

Путин подписал указы о выплате пенсионерам в десять тысяч рублей - РИА Новости, 24.08.2021

Путин подписал указы о выплате пенсионерам в десять тысяч рублей

Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:39

2021-08-24T14:39

2021-08-24T18:00

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей.Первым документом назначается пособие тем, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других силовых структурах, вторым — для остальных категорий граждан.Деньги планируют перечислить в сентябре, однако возможны задержки.Самим россиянам не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.О своем решении глава государства заявил на прошлой неделе во время встречи с представителями "Единой России". Путин объяснил его тем, что выплата в размере тысячи рублей "подъедается" инфляцией, причем для пенсионеров эти последствия ощущаются острее, поскольку их структура потребления несколько отличается.При этом в Кремле подчеркнули, что о выплатах другим россиянам речь пока не идет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что недавно пособия деньги перечислили другой категории граждан — семьям с детьми.

https://ria.ru/20210823/vyplaty-1746914937.html

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общество, владимир путин, единая россия, россия