14:39 24.08.2021 (обновлено: 18:00 24.08.2021)
Путин подписал указы о выплате пенсионерам в десять тысяч рублей
Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в десять тысяч рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей.
Первым документом назначается пособие тем, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других силовых структурах, вторым — для остальных категорий граждан.
Деньги планируют перечислить в сентябре, однако возможны задержки.
Самим россиянам не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.
О своем решении глава государства заявил на прошлой неделе во время встречи с представителями "Единой России". Путин объяснил его тем, что выплата в размере тысячи рублей "подъедается" инфляцией, причем для пенсионеров эти последствия ощущаются острее, поскольку их структура потребления несколько отличается.
При этом в Кремле подчеркнули, что о выплатах другим россиянам речь пока не идет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что недавно пособия деньги перечислили другой категории граждан — семьям с детьми.
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