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В Кремле ответили на вопрос о возможности новых выплат

В Кремле ответили на вопрос о возможности новых выплат - РИА Новости, 24.08.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможности новых выплат

Речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:49

2021-08-24T12:49

2021-08-24T13:06

общество

владимир путин

дмитрий песков

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Во вторник президент подписал указ о единовременной денежной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам, выплаты должны быть произведены в сентябре."В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах, различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет", - сказал Песков журналистам.Он также напомнил, что недавно выплаты прошли для большой категории граждан - для семей с детьми.

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россия

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общество, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, россия