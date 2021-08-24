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В Кремле ответили на вопрос о возможности новых выплат
В Кремле ответили на вопрос о возможности новых выплат - РИА Новости, 24.08.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможности новых выплат
Речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:49
2021-08-24T12:49
2021-08-24T13:06
общество
владимир путин
дмитрий песков
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Во вторник президент подписал указ о единовременной денежной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам, выплаты должны быть произведены в сентябре."В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах, различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет", - сказал Песков журналистам.Он также напомнил, что недавно выплаты прошли для большой категории граждан - для семей с детьми.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, россия
12:49 24.08.2021 (обновлено: 13:06 24.08.2021)
В Кремле ответили на вопрос о возможности новых выплат
Пресс-секретарь президента Песков: речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, нет