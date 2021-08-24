https://ria.ru/20210824/vyplata-1747089995.html

Путин пообещал всем военнослужащим одинаковую единовременную выплату

Путин пообещал всем военнослужащим одинаковую единовременную выплату - РИА Новости, 24.08.2021

Путин пообещал всем военнослужащим одинаковую единовременную выплату

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выплату в 15 тысяч рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере - вне зависимости от звезд на погонах, все в... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:36

2021-08-24T18:36

2021-08-24T18:36

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выплату в 15 тысяч рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере - вне зависимости от звезд на погонах, все в этом равны, "как в бане".Ранее президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей."Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", - заявил он в ходе съезда партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210824/vybory-1747082476.html

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2021

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общество, владимир путин, единая россия, россия