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Путин пообещал всем военнослужащим одинаковую единовременную выплату
Путин пообещал всем военнослужащим одинаковую единовременную выплату - РИА Новости, 24.08.2021
Путин пообещал всем военнослужащим одинаковую единовременную выплату
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выплату в 15 тысяч рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере - вне зависимости от звезд на погонах, все в... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:36
2021-08-24T18:36
2021-08-24T18:36
общество
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выплату в 15 тысяч рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере - вне зависимости от звезд на погонах, все в этом равны, "как в бане".Ранее президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей."Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", - заявил он в ходе съезда партии "Единая Россия".
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общество, владимир путин, единая россия, россия
Путин пообещал всем военнослужащим одинаковую единовременную выплату
Президент Путин: выплату в 15 тысяч рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере