https://ria.ru/20210824/vyplata-1747073488.html

Путин объявил о выплате сотрудникам силовых ведомств

Путин объявил о выплате сотрудникам силовых ведомств - РИА Новости, 24.08.2021

Путин объявил о выплате сотрудникам силовых ведомств

Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России" объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:39

2021-08-24T17:39

2021-08-24T18:40

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России" объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч рублей."Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", — отметил глава государства.Он также предложил распространить выплату на курсантов военных училищ.На предыдущем этапе съезда "Единой России" Путин сообщил, что все пенсионеры единовременно получат по десять тысяч рублей. Он объяснил это решение тем, что выплата в размере тысячи рублей "подъедается" инфляцией, причем для пожилых людей эти последствия ощущаются острее, поскольку их структура потребления несколько отличается от расходов других граждан.

https://ria.ru/20210824/spravki-1747073254.html

россия

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общество, владимир путин, россия