https://ria.ru/20210824/vybory-1747082476.html

Путин назвал цели "Единой России" на выборах

Путин назвал цели "Единой России" на выборах - РИА Новости, 24.08.2021

Путин назвал цели "Единой России" на выборах

Партия "Единая Россия" идет на выборы, чтобы продолжить реализацию общенациональной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:06

2021-08-24T18:06

2021-08-24T18:16

политика

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" идет на выборы, чтобы продолжить реализацию общенациональной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин."Единая Россия" идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни", - сказал Путин на съезде ЕР.

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

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политика, владимир путин, единая россия