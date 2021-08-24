https://ria.ru/20210824/vybory-1747082476.html
Путин назвал цели "Единой России" на выборах
Путин назвал цели "Единой России" на выборах - РИА Новости, 24.08.2021
Путин назвал цели "Единой России" на выборах
Партия "Единая Россия" идет на выборы, чтобы продолжить реализацию общенациональной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:06
2021-08-24T18:06
2021-08-24T18:16
политика
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" идет на выборы, чтобы продолжить реализацию общенациональной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин."Единая Россия" идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни", - сказал Путин на съезде ЕР.
https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html
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политика, владимир путин, единая россия
18:06 24.08.2021 (обновлено: 18:16 24.08.2021)
Путин назвал цели "Единой России" на выборах
Президент Путин: ЕР идет на выборы, чтобы продолжить реализацию общенациональной повестки