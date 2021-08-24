https://ria.ru/20210824/vozvraschenie-1747092549.html

В Крыму посоветовали Украине не надеяться на возвращение полуострова

В Крыму посоветовали Украине не надеяться на возвращение полуострова - РИА Новости, 24.08.2021

В Крыму посоветовали Украине не надеяться на возвращение полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал киевским властям не мечтать и не надеяться на... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:47

2021-08-24T18:47

2021-08-24T18:48

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юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал киевским властям не мечтать и не надеяться на возвращение полуострова, так как этого никогда не произойдет.Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "Крымскую платформу" "историческим прорывом" и заявил, что Россия добровольно вернет полуостров.По его словам, если и говорить о добровольном возвращении, то это будет как раз Украина, которая отвергнет нынешние националистическое руководство, и снова будет вместе с Россией.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210824/krym-1746964214.html

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в мире, украина, республика крым, юрий гемпель, россия