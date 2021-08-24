18:47 24.08.2021 (обновлено: 18:48 24.08.2021)
В Крыму посоветовали Украине не надеяться на возвращение полуострова
Глава комитета крымского парламента Гемпель: возвращение полуострова в состав Украины не произойдет
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСуда во главе с фрегатом "Херсонес" во время торжественного выхода из Севастопольской бухты
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал киевским властям не мечтать и не надеяться на возвращение полуострова, так как этого никогда не произойдет.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "Крымскую платформу" "историческим прорывом" и заявил, что Россия добровольно вернет полуостров.
"Во-первых, если посмотреть правде в глаза, то "Крымская платформа" - это, скорее, историческое недоразумение, судя по качественному составу участников и предложенной повестке. Во-вторых, пора уже киевским властям перестать надеяться на возвращение Крыма и мечтать о чужих территориях. Этим мечтам никогда не суждено сбыться. Крым – это российская земля, и все другие сценарии и трактовки исключены раз и навсегда из международной повестки", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, если и говорить о добровольном возвращении, то это будет как раз Украина, которая отвергнет нынешние националистическое руководство, и снова будет вместе с Россией.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.