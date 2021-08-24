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Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос
Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос - РИА Новости, 25.08.2021
Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос
Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко заявил, что Россия сейчас может решить жилищный вопрос. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-24T22:07
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владимир путин
"дом.рф"
виталий мутко
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко заявил, что Россия сейчас может решить жилищный вопрос."У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что в этой сфере много направлений деятельности и задач, которые стоят перед страной, правительством и подведомственной Мутко организацией.При этом президент высоко оценил работу "Дом.рф".
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владимир путин, "дом.рф", виталий мутко, россия
22:07 24.08.2021 (обновлено: 06:03 25.08.2021)
 
Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос

Президент Путин заявил, что у России впервые есть возможность решить жилищный вопрос

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко заявил, что Россия сейчас может решить жилищный вопрос.
"У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в этой сфере много направлений деятельности и задач, которые стоят перед страной, правительством и подведомственной Мутко организацией.
При этом президент высоко оценил работу "Дом.рф".
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 19:45
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Владимир Путин"Дом.РФ"Виталий МуткоРоссия
 
 
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