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Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос
Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос - РИА Новости, 25.08.2021
Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос
Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко заявил, что Россия сейчас может решить жилищный вопрос. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-24T22:07
2021-08-24T22:07
2021-08-25T06:03
владимир путин
"дом.рф"
виталий мутко
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко заявил, что Россия сейчас может решить жилищный вопрос."У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что в этой сфере много направлений деятельности и задач, которые стоят перед страной, правительством и подведомственной Мутко организацией.При этом президент высоко оценил работу "Дом.рф".
https://ria.ru/20210824/er-1747099546.html
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владимир путин, "дом.рф", виталий мутко, россия
22:07 24.08.2021 (обновлено: 06:03 25.08.2021)
Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос
Президент Путин заявил, что у России впервые есть возможность решить жилищный вопрос