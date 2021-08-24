https://ria.ru/20210824/vopros-1747115984.html

Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос

Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос - РИА Новости, 25.08.2021

Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос

Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко заявил, что Россия сейчас может решить жилищный вопрос. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-24T22:07

2021-08-24T22:07

2021-08-25T06:03

владимир путин

"дом.рф"

виталий мутко

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.рф" Виталием Мутко заявил, что Россия сейчас может решить жилищный вопрос."У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что в этой сфере много направлений деятельности и задач, которые стоят перед страной, правительством и подведомственной Мутко организацией.При этом президент высоко оценил работу "Дом.рф".

https://ria.ru/20210824/er-1747099546.html

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2021

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владимир путин, "дом.рф", виталий мутко, россия