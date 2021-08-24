https://ria.ru/20210824/vooruzhenie-1746986748.html

Российская ПВО видит западные самолеты "стелс", заявили в "Алмаз-Антей"

Российская ПВО видит западные самолеты "стелс", заявили в "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 24.08.2021

Российская ПВО видит западные самолеты "стелс", заявили в "Алмаз-Антей"

Российские зенитные ракетные комплексы видят все западные самолёты "стелс", в том числе F-22 и F-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:14

2021-08-24T11:14

2021-08-24T12:05

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

f-15se

f-35

f-16

павел созинов

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы видят все западные самолёты "стелс", в том числе F-22 и F-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов."Незаметных целей для нас вообще на сегодняшний день нет. Пилотируемая авиация в любом ее исполнении, будь то "стелс"-самолеты или обычные, типа F-15, F-16, - все они отлично наблюдаются нашими локаторами, наши зенитные комплексы обеспечивают уверенную защиту от них. Несмотря на некоторое снижение зон обнаружения F-22 и F-35, обеспечивается эффективная работа по ним радиолокаторов наших современных комплексов", - рассказал Созинов.Он добавил, что "стелс"-технологии способны в условиях помех уменьшить зоны обнаружения этих самолетов и, соответственно, зоны их поражения.При этом, добавил генконструктор, снижение потенциальных зон поражения компенсируется повышением энергопотенциала и помехозащищенности российских современных комплексов. "Повышение эффективности борьбы со "стелс"-целями обеспечивается также многопозиционным построением наших систем", - уточнил Созинов."Стелс"-технологии предполагают ряд мер по снижению радиолокационной заметности летательных аппаратов. В частности, это особые формы фюзеляжа, которые повышают шансы, что ралиоволна отразится в сторону от приёмника РЛС. Также на "стелс"-самолетах широко применяются радиопоглащаюшие покрытия. Еще одна мера - снижение числа технических щелей на корпусе самолета и перенос вооружения внутрь фюзеляжа, чтобы дополнительно снизить отражение и рассеяние радиоволны в стороны приёмника излучения РЛС противника.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210824/rakety-1746973148.html

https://ria.ru/20210824/rakety-1746966613.html

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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", f-15se, f-35, f-16, павел созинов