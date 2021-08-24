11:14 24.08.2021 (обновлено: 12:05 24.08.2021)
Российская ПВО видит западные самолеты "стелс", заявили в "Алмаз-Антей"
Генконструктор "Алмаз-Антея" Созинов: российские системы ПВО видят все западные самолеты "стелс"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы видят все западные самолёты "стелс", в том числе F-22 и F-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
"Незаметных целей для нас вообще на сегодняшний день нет. Пилотируемая авиация в любом ее исполнении, будь то "стелс"-самолеты или обычные, типа F-15, F-16, - все они отлично наблюдаются нашими локаторами, наши зенитные комплексы обеспечивают уверенную защиту от них. Несмотря на некоторое снижение зон обнаружения F-22 и F-35, обеспечивается эффективная работа по ним радиолокаторов наших современных комплексов", - рассказал Созинов.
Он добавил, что "стелс"-технологии способны в условиях помех уменьшить зоны обнаружения этих самолетов и, соответственно, зоны их поражения.
При этом, добавил генконструктор, снижение потенциальных зон поражения компенсируется повышением энергопотенциала и помехозащищенности российских современных комплексов. "Повышение эффективности борьбы со "стелс"-целями обеспечивается также многопозиционным построением наших систем", - уточнил Созинов.
"Стелс"-технологии предполагают ряд мер по снижению радиолокационной заметности летательных аппаратов. В частности, это особые формы фюзеляжа, которые повышают шансы, что ралиоволна отразится в сторону от приёмника РЛС. Также на "стелс"-самолетах широко применяются радиопоглащаюшие покрытия. Еще одна мера - снижение числа технических щелей на корпусе самолета и перенос вооружения внутрь фюзеляжа, чтобы дополнительно снизить отражение и рассеяние радиоволны в стороны приёмника излучения РЛС противника.