Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210824/vengriya-1746977012.html
В Венгрии запустили доставку еды на экологически чистых водных мотоциклах
В Венгрии запустили доставку еды на экологически чистых водных мотоциклах - РИА Новости, 24.08.2021
В Венгрии запустили доставку еды на экологически чистых водных мотоциклах
На озере Балатон в Венгрии начали доставлять еду на яхты и катера на первом в мире экологически числом водном мотоцикле, сообщает "Европульс". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:29
2021-08-24T14:29
туризм
экология
природа
венгрия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155236/41/1552364166_0:81:3352:1967_1920x0_80_0_0_4df2fa03ef6e47b15262846e50884149.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На озере Балатон в Венгрии начали доставлять еду на яхты и катера на первом в мире экологически числом водном мотоцикле, сообщает "Европульс".Курьеры теперь привозят заказы к судам на электрических гидроциклах местной фирмы. Они могут разгоняться до 55 километров в час и проплывать до 50 километров на одной зарядке. Движение водного мотоцикла не причиняет вред обитателям Балатона. Транспорт практически не производит шума и не поднимает со дна ил, который распугивает рыб.Уточняется, что винты на гидроцикле специально разместили в закрытой трубе, чтобы живые существа не попали в них и не погибли.
https://ria.ru/20210823/shvetsiya-1746896961.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155236/41/1552364166_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_34d6697b5de6b9e200912526103cec4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экология, природа, венгрия, новости - туризм
14:29 24.08.2021
 

В Венгрии запустили доставку еды на экологически чистых водных мотоциклах

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОтдыхающий катается на гидроцикле в Пицунде
Отдыхающий катается на гидроцикле в Пицунде - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На озере Балатон в Венгрии начали доставлять еду на яхты и катера на первом в мире экологически числом водном мотоцикле, сообщает "Европульс".
Курьеры теперь привозят заказы к судам на электрических гидроциклах местной фирмы. Они могут разгоняться до 55 километров в час и проплывать до 50 километров на одной зарядке.
Движение водного мотоцикла не причиняет вред обитателям Балатона. Транспорт практически не производит шума и не поднимает со дна ил, который распугивает рыб.
Уточняется, что винты на гидроцикле специально разместили в закрытой трубе, чтобы живые существа не попали в них и не погибли.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 16:37Туризм
В шведском аэропорту выбросы парниковых газов свели к нулю
 
ТуризмЭкологияприродаВенгрияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр
15:01Лавров назвал цель встреч по Афганистану
15:00Лавров заявил, что Россия готова к встречи с пятеркой СБ ООН по Афганистану
14:59ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19
14:54Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
14:51Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
14:51Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
14:50Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
14:46В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
Лента новостейМолния