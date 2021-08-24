https://ria.ru/20210824/vengriya-1746977012.html

В Венгрии запустили доставку еды на экологически чистых водных мотоциклах

В Венгрии запустили доставку еды на экологически чистых водных мотоциклах - РИА Новости, 24.08.2021

В Венгрии запустили доставку еды на экологически чистых водных мотоциклах

На озере Балатон в Венгрии начали доставлять еду на яхты и катера на первом в мире экологически числом водном мотоцикле, сообщает "Европульс". РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:29

2021-08-24T14:29

2021-08-24T14:29

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На озере Балатон в Венгрии начали доставлять еду на яхты и катера на первом в мире экологически числом водном мотоцикле, сообщает "Европульс".Курьеры теперь привозят заказы к судам на электрических гидроциклах местной фирмы. Они могут разгоняться до 55 километров в час и проплывать до 50 километров на одной зарядке. Движение водного мотоцикла не причиняет вред обитателям Балатона. Транспорт практически не производит шума и не поднимает со дна ил, который распугивает рыб.Уточняется, что винты на гидроцикле специально разместили в закрытой трубе, чтобы живые существа не попали в них и не погибли.

https://ria.ru/20210823/shvetsiya-1746896961.html

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экология, природа, венгрия, новости - туризм