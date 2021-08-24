https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746970038.html

В Приамурье завели дело об осквернении мемориала

В Приамурье завели дело об осквернении мемориала - РИА Новости, 24.08.2021

В Приамурье завели дело об осквернении мемориала

Уголовное дело о вандализме завели в городе Свободный Амурской области после видеозаписи, на которой подростки оскверняют мемориал воинам Великой Отечественной... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:09

2021-08-24T09:09

2021-08-24T11:42

происшествия

свободный

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Уголовное дело о вандализме завели в городе Свободный Амурской области после видеозаписи, на которой подростки оскверняют мемориал воинам Великой Отечественной войны, сообщает УМВД по региону.Сотрудники полиции нашли в соцсетях видеозапись, на которой "несколько молодых людей на территории Мемориала Славы в честь Победы в Великой Отечественной войне города Свободного разбрасывают венки, наносят удары по памятнику". По данным УМВД, установлены причастные к инциденту."Двое из них – несовершеннолетние местные жительницы 15 и 16 лет доставлены в отдел полиции, где опрошены в присутствии родителей. По словам девушек, накануне произошедшего они употребляли спиртные напитки, объяснить причину своих действий доставленные не смогли. …Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ "Вандализм", - говорится в сообщении УМВД. Максимальная санкция по статье "вандализм" с участием группы лиц – лишение свободы на три года.Согласно информации полиции, несовершеннолетние уже находятся на профилактическом учёте, в отношении родителей девушек составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 5.35 КоАП РФ)."Также установлен третий участник происшествия – 17-летний житель города Шимановска", - добавляет полиция.

https://ria.ru/20210615/memorial-1737031338.html

https://ria.ru/20210524/delo-1733675850.html

свободный

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подростки разорили мемориал героям ВОВ в Приамурье В приамурском Свободном несколько молодых людей разорили мемориал в честь Победы - разбросали венки и нанесли удары по памятнику. Двое из них - девушки 15 и 16 лет - доставлены в полицию, они сказали, что напились, и далее объяснить свои действия не могут. Возбуждено дело о вандализме (до 3 лет колонии). 2021-08-24T09:09 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свободный, амурская область, россия