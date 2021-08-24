https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746970038.html
В Приамурье завели дело об осквернении мемориала
В Приамурье завели дело об осквернении мемориала - РИА Новости, 24.08.2021
В Приамурье завели дело об осквернении мемориала
Уголовное дело о вандализме завели в городе Свободный Амурской области после видеозаписи, на которой подростки оскверняют мемориал воинам Великой Отечественной... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:09
2021-08-24T09:09
2021-08-24T11:42
происшествия
свободный
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Уголовное дело о вандализме завели в городе Свободный Амурской области после видеозаписи, на которой подростки оскверняют мемориал воинам Великой Отечественной войны, сообщает УМВД по региону.Сотрудники полиции нашли в соцсетях видеозапись, на которой "несколько молодых людей на территории Мемориала Славы в честь Победы в Великой Отечественной войне города Свободного разбрасывают венки, наносят удары по памятнику". По данным УМВД, установлены причастные к инциденту."Двое из них – несовершеннолетние местные жительницы 15 и 16 лет доставлены в отдел полиции, где опрошены в присутствии родителей. По словам девушек, накануне произошедшего они употребляли спиртные напитки, объяснить причину своих действий доставленные не смогли. …Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ "Вандализм", - говорится в сообщении УМВД. Максимальная санкция по статье "вандализм" с участием группы лиц – лишение свободы на три года.Согласно информации полиции, несовершеннолетние уже находятся на профилактическом учёте, в отношении родителей девушек составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 5.35 КоАП РФ)."Также установлен третий участник происшествия – 17-летний житель города Шимановска", - добавляет полиция.
https://ria.ru/20210615/memorial-1737031338.html
https://ria.ru/20210524/delo-1733675850.html
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Подростки разорили мемориал героям ВОВ в Приамурье
В приамурском Свободном несколько молодых людей разорили мемориал в честь Победы - разбросали венки и нанесли удары по памятнику. Двое из них - девушки 15 и 16 лет - доставлены в полицию, они сказали, что напились, и далее объяснить свои действия не могут. Возбуждено дело о вандализме (до 3 лет колонии).
2021-08-24T09:09
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происшествия, свободный, амурская область, россия
09:09 24.08.2021 (обновлено: 11:42 24.08.2021)
В Приамурье завели дело об осквернении мемориала
В Приамурье завели дело после видео, на котором подростки осквернили Мемориал Славы