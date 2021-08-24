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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747118264.html
Гватемала получила новую партию "Спутника V"
Гватемала получила новую партию "Спутника V" - РИА Новости, 24.08.2021
Гватемала получила новую партию "Спутника V"
Власти Гватемалы сообщили о получении очередной партии российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T22:55
2021-08-24T22:55
распространение коронавируса
гватемала (республика)
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МЕХИКО, 24 авг - РИА Новости. Власти Гватемалы сообщили о получении очередной партии российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи."Партия вакцины "Спутник V", прибывшая в страну, направлена в Национальный центр биологических препаратов, где будет храниться при температуре от -18 до -20 градусов до передачи региональным органам здравоохранения ", - сообщил минздрав страны в Twitter.В конце июля правительство Гватемалы и Российский фонд прямых инвестиций обновили контракт о поставках "Спутника" - до конца этого года по согласованному графику в страну будет поставлен предоплаченный объем вакцины, половина от изначального объема заказа."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747028151.html
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гватемала (республика), российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
22:55 24.08.2021
 
Гватемала получила новую партию "Спутника V"

Власти Гватемалы сообщили о получении очередной партии российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МЕХИКО, 24 авг - РИА Новости. Власти Гватемалы сообщили о получении очередной партии российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи.
"Партия вакцины "Спутник V", прибывшая в страну, направлена в Национальный центр биологических препаратов, где будет храниться при температуре от -18 до -20 градусов до передачи региональным органам здравоохранения ", - сообщил минздрав страны в Twitter.
В конце июля правительство Гватемалы и Российский фонд прямых инвестиций обновили контракт о поставках "Спутника" - до конца этого года по согласованному графику в страну будет поставлен предоплаченный объем вакцины, половина от изначального объема заказа.
"Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Вчера, 14:39Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаГватемала (республика)Российский фонд прямых инвестицийКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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