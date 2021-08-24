https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747118264.html

Гватемала получила новую партию "Спутника V"

Гватемала получила новую партию "Спутника V" - РИА Новости, 24.08.2021

Гватемала получила новую партию "Спутника V"

Власти Гватемалы сообщили о получении очередной партии российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T22:55

2021-08-24T22:55

2021-08-24T22:55

распространение коронавируса

гватемала (республика)

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МЕХИКО, 24 авг - РИА Новости. Власти Гватемалы сообщили о получении очередной партии российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи."Партия вакцины "Спутник V", прибывшая в страну, направлена в Национальный центр биологических препаратов, где будет храниться при температуре от -18 до -20 градусов до передачи региональным органам здравоохранения ", - сообщил минздрав страны в Twitter.В конце июля правительство Гватемалы и Российский фонд прямых инвестиций обновили контракт о поставках "Спутника" - до конца этого года по согласованному графику в страну будет поставлен предоплаченный объем вакцины, половина от изначального объема заказа."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747028151.html

гватемала (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гватемала (республика), российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"