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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/vaktsina-1746966932.html
В Минобрнауки рассказали о выборе вакцин для студентов-иностранцев
В Минобрнауки рассказали о выборе вакцин для студентов-иностранцев - РИА Новости, 24.08.2021
В Минобрнауки рассказали о выборе вакцин для студентов-иностранцев
Студенты-иностранцы, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться любой из зарегистрированных в РФ вакцин от COVID-19,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:28
2021-08-24T08:45
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Студенты-иностранцы, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться любой из зарегистрированных в РФ вакцин от COVID-19, остальным будет доступен "Спутник Лайт", заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Он добавил, что по поручению оперштаба Минобрнауки доработало алгоритм организации работы с иностранными студентами, они смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений. Для этого Минобрнауки России ведет совместную работу с министерством здравоохранения РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой."Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин. Остальным будет доступен "Спутник Лайт", - сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко со ссылкой на Фалькова.
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общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
Материал дополняется
08:28 24.08.2021 (обновлено: 08:45 24.08.2021)
 
В Минобрнауки рассказали о выборе вакцин для студентов-иностранцев

Глава Минобрнауки Фальков: студенты-иностранцы с ОМС смогут привиться любой российской вакциной

© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона"
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Студенты-иностранцы, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться любой из зарегистрированных в РФ вакцин от COVID-19, остальным будет доступен "Спутник Лайт", заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Он добавил, что по поручению оперштаба Минобрнауки доработало алгоритм организации работы с иностранными студентами, они смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений. Для этого Минобрнауки России ведет совместную работу с министерством здравоохранения РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой.
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"Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин. Остальным будет доступен "Спутник Лайт", - сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко со ссылкой на Фалькова.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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