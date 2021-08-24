https://ria.ru/20210824/vaktsina-1746966932.html

В Минобрнауки рассказали о выборе вакцин для студентов-иностранцев

В Минобрнауки рассказали о выборе вакцин для студентов-иностранцев - РИА Новости, 24.08.2021

В Минобрнауки рассказали о выборе вакцин для студентов-иностранцев

Студенты-иностранцы, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться любой из зарегистрированных в РФ вакцин от COVID-19,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:28

2021-08-24T08:28

2021-08-24T08:45

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вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Студенты-иностранцы, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться любой из зарегистрированных в РФ вакцин от COVID-19, остальным будет доступен "Спутник Лайт", заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Он добавил, что по поручению оперштаба Минобрнауки доработало алгоритм организации работы с иностранными студентами, они смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений. Для этого Минобрнауки России ведет совместную работу с министерством здравоохранения РФ и вице-премьером Татьяной Голиковой."Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин. Остальным будет доступен "Спутник Лайт", - сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко со ссылкой на Фалькова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/sputnik-1746921987.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"