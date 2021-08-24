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"Это было лишним": Успенская выразила разочарование в своих четырех браках
"Это было лишним": Успенская выразила разочарование в своих четырех браках - РИА Новости, 24.08.2021
"Это было лишним": Успенская выразила разочарование в своих четырех браках
Певица Любовь Успенская призналась, что четыре ее брака были "лишними", сообщает Sobesednik.ru. По словам исполнительницы, артисты не принадлежат сами себе, у... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:05
2021-08-24T18:05
2021-08-24T18:05
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Певица Любовь Успенская призналась, что четыре ее брака были "лишними", сообщает Sobesednik.ru. По словам исполнительницы, артисты не принадлежат сами себе, у них совершенно нет своей жизни.Певица также рассказала о своем плотном рабочем графике и пожаловалась на отсутствие свободного времени."Вы только представьте, я еще вчера в половине двенадцатого ночи пела на Украине. Потом на машине доехала до Киева, а оттуда на частном самолете – через Турцию – сюда. Вы можете представить себе мой график? Разве нормальный человек может такое выдержать?" – задала риторический вопрос артистка.В браке с четвертым мужем Александром Плаксиным у Успенской родилась дочь Татьяна. Несмотря на периодические ссоры они иногда появляются на мероприятиях вместе.
https://ria.ru/20210625/uspenskaya-1738645692.html
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знаменитости, любовь успенская, отношения