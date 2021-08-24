https://ria.ru/20210824/urok-1747081547.html
Всероссийский урок в этом году пройдет по новой программе
Всероссийский урок в этом году пройдет по новой программе - РИА Новости, 24.08.2021
Всероссийский урок в этом году пройдет по новой программе
Всероссийский урок, посвященный Году науки и технологий в России 2021, в этом году пройдет в соответствии с новой программой, говорится в сообщении ГК... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:04
2021-08-24T18:04
2021-08-24T18:04
общество
просвещение
россия
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Всероссийский урок, посвященный Году науки и технологий в России 2021, в этом году пройдет в соответствии с новой программой, говорится в сообщении ГК "Просвещение", которая приняла участие в подготовке материалов.По инициативе Минпросвещения РФ в рамках проведения просветительских мероприятий по вопросам содержания общего образования 1 сентября во всех классах всех школ страны пройдет Всероссийский открытый урок, рассказывающий об истории отечественной науки, открытиях и изобретениях.Материалы для проведения Всероссийского урока разработаны специалистами Института стратегии развития образования РАО по заданию министра просвещения РФ Сергея Кравцова в сотрудничестве с ИнтерГрафикой и Академией "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение").Сценарии занятий подготовлены с учетом школьной программы и интересов школьников для различных возрастных групп: 1-4 класса, 5-6, 7-9 и 10-11 классов. В первый учебный день урок будут проводить не только учителя физики, химии и биологии, но также истории, литературы и русского языка. Авторы материалов постарались учесть и то, что урок не должен быть перегружен сложной тематикой и терминологией, относящейся исключительно к естественным наукам.Главная особенность урока, отмечается в сообщении, – модульный характер как текста, подготовленного для учителя, так и интерактивных заданий, видеофрагментов и интервью ученых. Интерактивный формат включает карточки-загадки, конкурсы и викторины, которые будут интересны ученикам любого возраста. Учитель сможет самостоятельно сконструировать урок для своего класса и подобрать материалы, которые заинтересуют и мотивируют школьников на исследование истории отечественных достижений XX и XXI веков.Все материалы можно будет использовать для организации урочной и внеурочной деятельности в течение всего учебного года.Методические рекомендации, сценарии и интерактивные и видеоматериалы будут опубликованы на портале Российской электронной школы и на портале "Единое содержание образования".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, просвещение , россия
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
Всероссийский урок, посвященный Году науки и технологий в России
2021, в этом году пройдет в соответствии с новой программой, говорится в сообщении ГК "Просвещение", которая приняла участие в подготовке материалов.
По инициативе Минпросвещения РФ в рамках проведения просветительских мероприятий по вопросам содержания общего образования 1 сентября во всех классах всех школ страны пройдет Всероссийский открытый урок, рассказывающий об истории отечественной науки, открытиях и изобретениях.
Материалы для проведения Всероссийского урока разработаны специалистами Института стратегии развития образования РАО по заданию министра просвещения РФ Сергея Кравцова в сотрудничестве с ИнтерГрафикой и Академией "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение
").
Сценарии занятий подготовлены с учетом школьной программы и интересов школьников для различных возрастных групп: 1-4 класса, 5-6, 7-9 и 10-11 классов. В первый учебный день урок будут проводить не только учителя физики, химии и биологии, но также истории, литературы и русского языка. Авторы материалов постарались учесть и то, что урок не должен быть перегружен сложной тематикой и терминологией, относящейся исключительно к естественным наукам.
Главная особенность урока, отмечается в сообщении, – модульный характер как текста, подготовленного для учителя, так и интерактивных заданий, видеофрагментов и интервью ученых. Интерактивный формат включает карточки-загадки, конкурсы и викторины, которые будут интересны ученикам любого возраста. Учитель сможет самостоятельно сконструировать урок для своего класса и подобрать материалы, которые заинтересуют и мотивируют школьников на исследование истории отечественных достижений XX и XXI веков.
Все материалы можно будет использовать для организации урочной и внеурочной деятельности в течение всего учебного года.
Методические рекомендации, сценарии и интерактивные и видеоматериалы будут опубликованы на портале Российской электронной школы
и на портале "Единое содержание образования"
.