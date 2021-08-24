https://ria.ru/20210824/urok-1747081547.html

Всероссийский урок в этом году пройдет по новой программе

Всероссийский урок в этом году пройдет по новой программе - РИА Новости, 24.08.2021

Всероссийский урок в этом году пройдет по новой программе

Всероссийский урок, посвященный Году науки и технологий в России 2021, в этом году пройдет в соответствии с новой программой, говорится в сообщении ГК... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:04

2021-08-24T18:04

2021-08-24T18:04

общество

просвещение

россия

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Всероссийский урок, посвященный Году науки и технологий в России 2021, в этом году пройдет в соответствии с новой программой, говорится в сообщении ГК "Просвещение", которая приняла участие в подготовке материалов.По инициативе Минпросвещения РФ в рамках проведения просветительских мероприятий по вопросам содержания общего образования 1 сентября во всех классах всех школ страны пройдет Всероссийский открытый урок, рассказывающий об истории отечественной науки, открытиях и изобретениях.Материалы для проведения Всероссийского урока разработаны специалистами Института стратегии развития образования РАО по заданию министра просвещения РФ Сергея Кравцова в сотрудничестве с ИнтерГрафикой и Академией "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение").Сценарии занятий подготовлены с учетом школьной программы и интересов школьников для различных возрастных групп: 1-4 класса, 5-6, 7-9 и 10-11 классов. В первый учебный день урок будут проводить не только учителя физики, химии и биологии, но также истории, литературы и русского языка. Авторы материалов постарались учесть и то, что урок не должен быть перегружен сложной тематикой и терминологией, относящейся исключительно к естественным наукам.Главная особенность урока, отмечается в сообщении, – модульный характер как текста, подготовленного для учителя, так и интерактивных заданий, видеофрагментов и интервью ученых. Интерактивный формат включает карточки-загадки, конкурсы и викторины, которые будут интересны ученикам любого возраста. Учитель сможет самостоятельно сконструировать урок для своего класса и подобрать материалы, которые заинтересуют и мотивируют школьников на исследование истории отечественных достижений XX и XXI веков.Все материалы можно будет использовать для организации урочной и внеурочной деятельности в течение всего учебного года.Методические рекомендации, сценарии и интерактивные и видеоматериалы будут опубликованы на портале Российской электронной школы и на портале "Единое содержание образования".

https://ria.ru/20210813/onlayn-pedsovet-1745656717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, просвещение , россия