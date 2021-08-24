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Бальбек ответил на слова Зеленского о "единой украинской семье"
Бальбек ответил на слова Зеленского о "единой украинской семье" - РИА Новости, 24.08.2021
Бальбек ответил на слова Зеленского о "единой украинской семье"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:29
2021-08-24T20:37
в мире
украина
владимир зеленский
нато
донбасс
руслан бальбек
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро накрытый стол, а все жители страны должны быть одной семьей, заявил, что любимым детям в стране дают ласку, а русскоязычным оплеуху.Бальбек заявил, что Зеленский сделал немало, чтобы русскоязычные украинцы чувствовали себя неудобно за этим "столом", "который сильно оскудел в период его правления".Ранее президент Украины Владимир Зеленский, касаясь вопросов Донбасса и Крыма, заявил, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро накрытый стол, а украиноязычные и русскоговорящие жители страны должны быть одной семьей.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более 4 тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, донбасс, руслан бальбек
20:29 24.08.2021 (обновлено: 20:37 24.08.2021)
 
Бальбек ответил на слова Зеленского о "единой украинской семье"

Депутат Госдумы Бальбек: любимым детям на Украине дают ласку, а русскоязычным оплеуху

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро накрытый стол, а все жители страны должны быть одной семьей, заявил, что любимым детям в стране дают ласку, а русскоязычным оплеуху.
Бальбек заявил, что Зеленский сделал немало, чтобы русскоязычные украинцы чувствовали себя неудобно за этим "столом", "который сильно оскудел в период его правления".
"В его понимании ущемление прав и свобод русскоязычного населения, оскорбление русской нации - не являются чем-либо унизительным, это ведь, как он думает, одна семья, а, значит, любимым детям ласку, а пасынкам, то есть русскоязычным, - оплеуху. Вот и сложилась пропагандистская картина - все вместе, за накрытым столом, только одни с ложкой, а другие - с сошкой", - сказал Бальбек РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, касаясь вопросов Донбасса и Крыма, заявил, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро накрытый стол, а украиноязычные и русскоговорящие жители страны должны быть одной семьей.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более 4 тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.
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