20:29 24.08.2021 (обновлено: 20:37 24.08.2021)
Бальбек ответил на слова Зеленского о "единой украинской семье"
Депутат Госдумы Бальбек: любимым детям на Украине дают ласку, а русскоязычным оплеуху
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро накрытый стол, а все жители страны должны быть одной семьей, заявил, что любимым детям в стране дают ласку, а русскоязычным оплеуху.
Бальбек заявил, что Зеленский сделал немало, чтобы русскоязычные украинцы чувствовали себя неудобно за этим "столом", "который сильно оскудел в период его правления".
"В его понимании ущемление прав и свобод русскоязычного населения, оскорбление русской нации - не являются чем-либо унизительным, это ведь, как он думает, одна семья, а, значит, любимым детям ласку, а пасынкам, то есть русскоязычным, - оплеуху. Вот и сложилась пропагандистская картина - все вместе, за накрытым столом, только одни с ложкой, а другие - с сошкой", - сказал Бальбек РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, касаясь вопросов Донбасса и Крыма, заявил, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро накрытый стол, а украиноязычные и русскоговорящие жители страны должны быть одной семьей.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более 4 тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.