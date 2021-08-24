https://ria.ru/20210824/ukraina-1747107983.html

Бальбек ответил на слова Зеленского о "единой украинской семье"

Бальбек ответил на слова Зеленского о "единой украинской семье" - РИА Новости, 24.08.2021

Бальбек ответил на слова Зеленского о "единой украинской семье"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:29

2021-08-24T20:29

2021-08-24T20:37

в мире

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владимир зеленский

нато

донбасс

руслан бальбек

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро накрытый стол, а все жители страны должны быть одной семьей, заявил, что любимым детям в стране дают ласку, а русскоязычным оплеуху.Бальбек заявил, что Зеленский сделал немало, чтобы русскоязычные украинцы чувствовали себя неудобно за этим "столом", "который сильно оскудел в период его правления".Ранее президент Украины Владимир Зеленский, касаясь вопросов Донбасса и Крыма, заявил, что единственное, что может разделять украинцев, – это щедро накрытый стол, а украиноязычные и русскоговорящие жители страны должны быть одной семьей.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более 4 тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.

https://ria.ru/20210824/vozvraschenie-1747092549.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, донбасс, руслан бальбек