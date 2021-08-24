https://ria.ru/20210824/ukraina-1747075505.html

Что стало с гигантами украинского автопрома после распада СССР

Что стало с гигантами украинского автопрома после распада СССР - РИА Новости, 24.08.2021

Что стало с гигантами украинского автопрома после распада СССР

На момент распада СССР Украина обладала развитой автомобильной промышленностью. Она входила в двадцатку крупнейших производителей легковых машин, выпуская в год РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:49

2021-08-24T19:49

2021-08-24T19:49

инфографика

экономика

украина

запорожский автомобилестроительный завод (заз)

авто

промышленность

транспорт

луцкий автомобилестроительный завод (луаз)

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На момент распада СССР Украина обладала развитой автомобильной промышленностью. Она входила в двадцатку крупнейших производителей легковых машин, выпуская в год более 200 тысяч автомобилей ЗАЗ и ЛуАЗ. Лихие 90-е и финансовый кризис 2008 года больно ударили по предприятиям, привыкшим к плановой экономике. Как изменились объемы производства украинских автогигантов в новых реалиях — в инфографике Ria.ru.

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, запорожский автомобилестроительный завод (заз), авто, промышленность, транспорт, луцкий автомобилестроительный завод (луаз), кременчугский автомобильный завод (краз), львовский автобусный завод (лаз), инфографика