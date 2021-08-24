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Что стало с гигантами украинского автопрома после распада СССР
Что стало с гигантами украинского автопрома после распада СССР - РИА Новости, 24.08.2021
Что стало с гигантами украинского автопрома после распада СССР
На момент распада СССР Украина обладала развитой автомобильной промышленностью. Она входила в двадцатку крупнейших производителей легковых машин, выпуская в год РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:49
2021-08-24T19:49
2021-08-24T19:49
инфографика
экономика
украина
запорожский автомобилестроительный завод (заз)
авто
промышленность
транспорт
луцкий автомобилестроительный завод (луаз)
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На момент распада СССР Украина обладала развитой автомобильной промышленностью. Она входила в двадцатку крупнейших производителей легковых машин, выпуская в год более 200 тысяч автомобилей ЗАЗ и ЛуАЗ. Лихие 90-е и финансовый кризис 2008 года больно ударили по предприятиям, привыкшим к плановой экономике. Как изменились объемы производства украинских автогигантов в новых реалиях — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, украина, запорожский автомобилестроительный завод (заз), авто, промышленность, транспорт, луцкий автомобилестроительный завод (луаз), кременчугский автомобильный завод (краз), львовский автобусный завод (лаз), инфографика