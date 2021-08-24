Кучма заявил, что Украине недостаточно просто стать "анти-Россией"
Экс-президент Украины Кучма: идея просто стать "анти-Россией" опасна для Украины
КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Второй президент Украины Леонид Кучма в День независимости страны заявил, что идея просто стать "анти-Россией" опасна для Украины, так как успешное развитие только на негативе невозможно.
Он вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, что Украина превращается в анти-Россию, и что это представляет угрозу для россиян.
"Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент - мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза - стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы "не как у них". Отражение не живет самостоятельной жизнью", - написал Кучма в своей колонке для издания "Левый берег".
В этом тексте экс-президент опирается на название своей книги "Украина - не Россия", объясняя, что эта установка важна для страны с точки зрения понимания идентичности, но недостаточна для обретения независимости.
"Мало оттолкнуться от чужого берега - надо выбрать направление. Надо четко ответить, "куда мы?". Украина - это Европа? Прекрасно. Но не слишком конкретно. Я однозначно за евроинтеграцию. Но интеграцию в какую именно из "европ", на которые политически и ментально сегодня делится Евросоюз? А если Европа и дальше будет меняться разнонаправленно - вслед за какой из тенденций должны двигаться мы?" - задается вопросом Кучма.
Самым верным решением для страны будет оставаться собой, считает бывший глава государства. "Единственной, самостоятельной, независимой. Независимость - это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость - это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине - все это и есть независимость", - подчеркнул второй президент Украины.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В этот день прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более 4 тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.