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В ДНР рассказали, почему праздновать День независимости на Украине нелепо

В ДНР рассказали, почему праздновать День независимости на Украине нелепо - РИА Новости, 24.08.2021

В ДНР рассказали, почему праздновать День независимости на Украине нелепо

Праздновать День независимости на Украине после потери Крыма и ряда территорий Донбасса нелепо, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:14

2021-08-24T15:14

2021-08-24T15:14

в мире

украина

донецкая народная республика

дарья морозова

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Праздновать День независимости на Украине после потери Крыма и ряда территорий Донбасса нелепо, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов.Она выразила мнение, что независимость Украины закончилась в 2014 году, когда в результате государственного переворота к власти пришли радикально настроенные силы."Не понимаю, что сегодня празднует правительство Украины. Независимость от кого или от чего они празднуют? Нет большого количества территорий, нет подъема страны. Лучше бы те деньги, которые они сегодня потратили на это празднование, пошли на восстановление инфраструктуры, на здравоохранение, на помощь пенсионерам в оплате коммунальных услуг", - сказала Морозова.

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр