В ДНР рассказали, почему праздновать День независимости на Украине нелепо
Омбудсмен ДНР Морозова: после потери Крыма и Донбасса отмечать День независимости на Украине нелепо
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский на военном параде ко Дню независимости Украины в Киеве
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Праздновать День независимости на Украине после потери Крыма и ряда территорий Донбасса нелепо, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов.
"Праздновать 30-летие, не имея полных территорий, которые были семь лет назад, потеряв миллионы жителей, – это нелепо и неправильно. Я сейчас говорю и о территории Крыма, где граждане Украины отказались от дальнейшей жизни в условиях этой страны. Я говорю и о территории Донбасса, где в 2014-м году прошел референдум о независимости от Украины, и проходил он на всей территории региона", - сказала Морозова РИА Новости.
Она выразила мнение, что независимость Украины закончилась в 2014 году, когда в результате государственного переворота к власти пришли радикально настроенные силы.
"Не понимаю, что сегодня празднует правительство Украины. Независимость от кого или от чего они празднуют? Нет большого количества территорий, нет подъема страны. Лучше бы те деньги, которые они сегодня потратили на это празднование, пошли на восстановление инфраструктуры, на здравоохранение, на помощь пенсионерам в оплате коммунальных услуг", - сказала Морозова.