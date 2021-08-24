Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/ukraina-1747037636.html
В ДНР рассказали, почему праздновать День независимости на Украине нелепо
В ДНР рассказали, почему праздновать День независимости на Украине нелепо - РИА Новости, 24.08.2021
В ДНР рассказали, почему праздновать День независимости на Украине нелепо
Праздновать День независимости на Украине после потери Крыма и ряда территорий Донбасса нелепо, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:14
2021-08-24T15:14
в мире
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746982780_0:82:3260:1916_1920x0_80_0_0_22c86abea657fe17def2b8d7b2e749f5.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Праздновать День независимости на Украине после потери Крыма и ряда территорий Донбасса нелепо, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов.Она выразила мнение, что независимость Украины закончилась в 2014 году, когда в результате государственного переворота к власти пришли радикально настроенные силы."Не понимаю, что сегодня празднует правительство Украины. Независимость от кого или от чего они празднуют? Нет большого количества территорий, нет подъема страны. Лучше бы те деньги, которые они сегодня потратили на это празднование, пошли на восстановление инфраструктуры, на здравоохранение, на помощь пенсионерам в оплате коммунальных услуг", - сказала Морозова.
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746982780_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_c9128a80273dc8df181055dc6b72771c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр
15:14 24.08.2021
 
В ДНР рассказали, почему праздновать День независимости на Украине нелепо

Омбудсмен ДНР Морозова: после потери Крыма и Донбасса отмечать День независимости на Украине нелепо

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский на военном параде ко Дню независимости Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на военном параде ко Дню независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Праздновать День независимости на Украине после потери Крыма и ряда территорий Донбасса нелепо, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов.
"Праздновать 30-летие, не имея полных территорий, которые были семь лет назад, потеряв миллионы жителей, – это нелепо и неправильно. Я сейчас говорю и о территории Крыма, где граждане Украины отказались от дальнейшей жизни в условиях этой страны. Я говорю и о территории Донбасса, где в 2014-м году прошел референдум о независимости от Украины, и проходил он на всей территории региона", - сказала Морозова РИА Новости.
Она выразила мнение, что независимость Украины закончилась в 2014 году, когда в результате государственного переворота к власти пришли радикально настроенные силы.
"Не понимаю, что сегодня празднует правительство Украины. Независимость от кого или от чего они празднуют? Нет большого количества территорий, нет подъема страны. Лучше бы те деньги, которые они сегодня потратили на это празднование, пошли на восстановление инфраструктуры, на здравоохранение, на помощь пенсионерам в оплате коммунальных услуг", - сказала Морозова.
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
23 августа, 12:40Инфографика
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
Инфографика
Посмотреть
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния