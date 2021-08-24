https://ria.ru/20210824/ukraina-1747024120.html

"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране

"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране - РИА Новости, 24.08.2021

"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране

Самолет, который, как сообщалось ранее, принадлежит Украине, считался похищенным в Афганистане и улетел в Иран, накануне вечером успешно приземлился в Киеве,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:14

2021-08-24T14:14

2021-08-24T14:14

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Самолет, который, как сообщалось ранее, принадлежит Украине, считался похищенным в Афганистане и улетел в Иран, накануне вечером успешно приземлился в Киеве, сделав дозаправку в аэропорту иранского Мешхеда, заявил РИА Новости представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, добавив, что самолет не украинский и не был похищен."Рейс вылетел из Ирана (накануне - ред.)… (До этого - ред.) вчера он прилетел в Мешхед… заправился вчера в аэропорту Мешхеда, самолет был из Каме (город в афганской провинции Нангархар), вылетел из Ирана и приземлился в аэропорту Киева вчера в 21:50. Никакого похищения не было, самолет был не украинский, он был из Каме из Афганистана", - заявил Зибахш.Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Однако затем МИД опроверг информацию, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210824/samolet-1747021647.html

https://ria.ru/20210824/samolet-1746987980.html

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иран

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в мире, киев, иран, талибан, нато, мид украины, евгений енин, россия