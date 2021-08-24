Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/ukraina-1747024120.html
"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране - РИА Новости, 24.08.2021
"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
Самолет, который, как сообщалось ранее, принадлежит Украине, считался похищенным в Афганистане и улетел в Иран, накануне вечером успешно приземлился в Киеве,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:14
2021-08-24T14:14
в мире
киев
иран
талибан
нато
мид украины
евгений енин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_434a299cefb34c4491e4988a5945e338.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Самолет, который, как сообщалось ранее, принадлежит Украине, считался похищенным в Афганистане и улетел в Иран, накануне вечером успешно приземлился в Киеве, сделав дозаправку в аэропорту иранского Мешхеда, заявил РИА Новости представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, добавив, что самолет не украинский и не был похищен."Рейс вылетел из Ирана (накануне - ред.)… (До этого - ред.) вчера он прилетел в Мешхед… заправился вчера в аэропорту Мешхеда, самолет был из Каме (город в афганской провинции Нангархар), вылетел из Ирана и приземлился в аэропорту Киева вчера в 21:50. Никакого похищения не было, самолет был не украинский, он был из Каме из Афганистана", - заявил Зибахш.Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Однако затем МИД опроверг информацию, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210824/samolet-1747021647.html
https://ria.ru/20210824/samolet-1746987980.html
киев
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147bea16ac3fd281f3969c972a3df240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, иран, талибан, нато, мид украины, евгений енин, россия
14:14 24.08.2021
 
"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране

В Иране заявили, что украинский самолет, который считался похищенным в Афганистане, вернулся в Киев

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран в первый день введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса
Вид на Тегеран в первый день введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Самолет, который, как сообщалось ранее, принадлежит Украине, считался похищенным в Афганистане и улетел в Иран, накануне вечером успешно приземлился в Киеве, сделав дозаправку в аэропорту иранского Мешхеда, заявил РИА Новости представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, добавив, что самолет не украинский и не был похищен.
"Рейс вылетел из Ирана (накануне - ред.)… (До этого - ред.) вчера он прилетел в Мешхед… заправился вчера в аэропорту Мешхеда, самолет был из Каме (город в афганской провинции Нангархар), вылетел из Ирана и приземлился в аэропорту Киева вчера в 21:50. Никакого похищения не было, самолет был не украинский, он был из Каме из Афганистана", - заявил Зибахш.
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
13:57Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили афганцы
Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Однако затем МИД опроверг информацию, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Здание министерства иностранных дел в Киеве. - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
11:19Захват власти в Афганистане талибами
В МИД Украины опровергли информацию о захвате самолета в Афганистане
 
В миреКиевИранТалибанНАТОМИД УкраиныЕвгений ЕнинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Лавров назвал цель встреч по Афганистану
15:00Лавров заявил, что Россия готова к встречи с пятеркой СБ ООН по Афганистану
14:59ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19
14:54Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
14:51Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
14:51Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
14:50Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
14:46В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
Лента новостейМолния