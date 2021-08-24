https://ria.ru/20210824/ukraina-1747016297.html

Эксперт назвал Украину рекордсменом по неудачам

Эксперт назвал Украину рекордсменом по неудачам - РИА Новости, 24.08.2021

Эксперт назвал Украину рекордсменом по неудачам

Тридцать лет независимости Украины стали временем разочарования для ее граждан, социально-политическое положение в стране тяжелое, украинские власти не смогли с РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:28

2021-08-24T13:28

2021-08-24T13:28

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владимир зеленский

николай силаев

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тридцать лет независимости Украины стали временем разочарования для ее граждан, социально-политическое положение в стране тяжелое, украинские власти не смогли с умом распорядиться богатым советским наследством, считает ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости."Для большинства граждан Украины эти 30 лет были временем разочарования. Спад в большей или меньшей мере пережили все бывшие республики Советского Союза, и у всех в той или иной степени надежды на лучшую жизнь не оправдались, но Украина, конечно, среди них - рекордсмен по неудачам", - сказал эксперт РИА Новости.Политолог напомнил, что "Украине досталось очень богатое советское наследство: это касается территории с хорошим климатом и плодородными почвами, береговой линии, новейшей на тот момент промышленности". "Но распорядиться всем этим с умом украинская политическая элита не смогла. И экономические успехи Украины по сравнению с тем, что было в Украинской ССР, весьма и весьма скромные", - указал Силаев."Социально-экономическое положение граждан тяжелое. Причем Украина оказалась в своем регионе среди беднейших стран: она отстает от России, Белоруссии, находится сейчас где-то с Молдавией", - констатировал аналитик.При этом, по словам эксперта, "украинская политическая элита оказалась очень успешной в том, что касается утверждения новой идеологии, потому что эти 30 лет были временем неудач для народа Украины, но были временем триумфа украинского национализма – в его самой агрессивной версии". "Эта идеология утвердилась даже при том, что ее не разделяют большинство граждан Украины. Она утвердилась как единственно возможная для политического класса. Это хорошо видно из эволюции действующего президента Украины Владимира Зеленского – какими лозунгами он вел свою предвыборную кампанию, какие лозунги он взял сейчас после того, как стал президентом", - сказал Силаев.

https://ria.ru/20210824/zelenskiy-1746998626.html

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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, николай силаев, россия