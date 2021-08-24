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Глава СПЧ заявил, что независимость не пошла на пользу Украине
Глава СПЧ заявил, что независимость не пошла на пользу Украине - РИА Новости, 24.08.2021
Глава СПЧ заявил, что независимость не пошла на пользу Украине
Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что Украина не справилась с вопросами становления государственности и соблюдения прав человека после выхода из СССР,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:21
2021-08-24T10:21
в мире
украина
ссср
валерий фадеев
донбасс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что Украина не справилась с вопросами становления государственности и соблюдения прав человека после выхода из СССР, независимость не пошла ей на пользу.Независимость Украины от СССР, в состав которого она входила с 1922 года, провозгласили 24 августа 1991 года: после попытки государственного переворота в СССР, внеочередная сессия Верховного Совета Украинской ССР своим постановлением утвердила "Акт провозглашения независимости Украины"."В каком же состоянии находится государственность Украины, в том числе, в каком состоянии находится один из ключевых аспектов государственности – соблюдение прав человека, если с Украиной произошли 20-миллионные потери населения? Я бы сказал так: Украине эта независимость на пользу не пошла", – подчеркнул Фадеев.Он отметил, что такие потери просто беспрецедентны для мирного времени."Знаете, что я вам скажу по поводу Украины? В 1991 году население страны составляло 52 миллиона человек. За следующие годы ситуация изменилась. Учтем естественную убыль, Крым, Донбасс, тех граждан, что работают за границей, и получим, что на территории Украины сейчас проживают около 32 миллионов человек. Было 52 миллиона, а за 30 лет стало 32 миллиона. Это беспрецедентно для мирного времени терять 20 миллионов жителей", – подчеркнул Фадеев.
https://ria.ru/20210824/ukraina-1746936966.html
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в мире, украина, ссср, валерий фадеев, донбасс
10:21 24.08.2021
 
Глава СПЧ заявил, что независимость не пошла на пользу Украине

Глава СПЧ Фадеев: Украина не справилась с вопросами становления государственности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что Украина не справилась с вопросами становления государственности и соблюдения прав человека после выхода из СССР, независимость не пошла ей на пользу.
Независимость Украины от СССР, в состав которого она входила с 1922 года, провозгласили 24 августа 1991 года: после попытки государственного переворота в СССР, внеочередная сессия Верховного Совета Украинской ССР своим постановлением утвердила "Акт провозглашения независимости Украины".
Участники Марша защитников Украины во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
08:00
Киев забыл о самом главном на юбилей "незалежной" Украины
"В каком же состоянии находится государственность Украины, в том числе, в каком состоянии находится один из ключевых аспектов государственности – соблюдение прав человека, если с Украиной произошли 20-миллионные потери населения? Я бы сказал так: Украине эта независимость на пользу не пошла", – подчеркнул Фадеев.
Он отметил, что такие потери просто беспрецедентны для мирного времени.
"Знаете, что я вам скажу по поводу Украины? В 1991 году население страны составляло 52 миллиона человек. За следующие годы ситуация изменилась. Учтем естественную убыль, Крым, Донбасс, тех граждан, что работают за границей, и получим, что на территории Украины сейчас проживают около 32 миллионов человек. Было 52 миллиона, а за 30 лет стало 32 миллиона. Это беспрецедентно для мирного времени терять 20 миллионов жителей", – подчеркнул Фадеев.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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В миреУкраинаСССРВалерий ФадеевДонбасс
 
 
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