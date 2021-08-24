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В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины
В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины - РИА Новости, 24.08.2021
В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины
Военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины, начался во вторник в Киеве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:10
2021-08-24T10:10
2021-08-24T10:51
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нато
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шарль мишель
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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины, начался во вторник в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более 4 тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.В центре украинской столицы с самого утра собрались множество людей. На центральной улице Киева образовались огромные очереди из желающих посмотреть парад. Но не все могут подойти к проезжей части из-за большого скопления людей.В центре Киева царит праздничная обстановка. Многие люди пришли семьями, в том числе с маленькими детьми. Полицейских мало, никаких ограничительных мер правоохранители не предпринимают.На параде также присутствуют иностранные гости, среди которых патриарх Константинопольский Варфоломей и президент Евросовета Шарль Мишель.После прихода к власти в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил парад ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, нато, день независимости украины, шарль мишель, евросовет
10:10 24.08.2021 (обновлено: 10:51 24.08.2021)
В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины
В Киеве начался военный парад в честь 30-летия независимости Украины