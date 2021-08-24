Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/ukraina-1746976368.html
В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины
В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины - РИА Новости, 24.08.2021
В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины
Военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины, начался во вторник в Киеве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:10
2021-08-24T10:51
в мире
украина
киев
владимир зеленский
нато
день независимости украины
шарль мишель
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746977153_0:146:3382:2048_1920x0_80_0_0_cc11d38c03ceca5cc62384569e8ff5f0.jpg
КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины, начался во вторник в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более 4 тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.В центре украинской столицы с самого утра собрались множество людей. На центральной улице Киева образовались огромные очереди из желающих посмотреть парад. Но не все могут подойти к проезжей части из-за большого скопления людей.В центре Киева царит праздничная обстановка. Многие люди пришли семьями, в том числе с маленькими детьми. Полицейских мало, никаких ограничительных мер правоохранители не предпринимают.На параде также присутствуют иностранные гости, среди которых патриарх Константинопольский Варфоломей и президент Евросовета Шарль Мишель.После прихода к власти в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил парад ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746977153_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_66362a5e621136a4b4207456238f947f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, нато, день независимости украины, шарль мишель, евросовет
10:10 24.08.2021 (обновлено: 10:51 24.08.2021)
 
В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины

В Киеве начался военный парад в честь 30-летия независимости Украины

© REUTERS / Gleb GaranichВоенный парад ко Дню независимости Украины в Киеве
Военный парад ко Дню независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины, начался во вторник в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более 4 тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.
В центре украинской столицы с самого утра собрались множество людей. На центральной улице Киева образовались огромные очереди из желающих посмотреть парад. Но не все могут подойти к проезжей части из-за большого скопления людей.
В центре Киева царит праздничная обстановка. Многие люди пришли семьями, в том числе с маленькими детьми. Полицейских мало, никаких ограничительных мер правоохранители не предпринимают.
На параде также присутствуют иностранные гости, среди которых патриарх Константинопольский Варфоломей и президент Евросовета Шарль Мишель.
После прихода к власти в 2019 году президент Владимир Зеленский отменил парад ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
Вчера, 12:40Инфографика
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
Инфографика
Посмотреть
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНАТОДень независимости УкраиныШарль МишельЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Лавров назвал цель встреч по Афганистану
15:00Лавров заявил, что Россия готова к встречи с пятеркой СБ ООН по Афганистану
14:59ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19
14:54Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
14:51Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
14:51Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
14:50Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
14:46В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
Лента новостейМолния