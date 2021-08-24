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https://ria.ru/20210824/ukraina-1746974155.html
Немцы возмутились гарантиями Украине из-за "Северного потока — 2"
Немцы возмутились гарантиями Украине из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.08.2021
Немцы возмутились гарантиями Украине из-за "Северного потока — 2"
Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток —... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:50
2021-08-24T09:55
украина
киев
германия
ангела меркель
евросоюз
газпром
нафтогаз украины
северный поток
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие". Многие посчитали, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с газопроводом."Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря "Северному потоку — 2" "Газпром" избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так "Газпром" не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим "Нафтогаз" в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности", — отметил пользователь с ником Aleksandar."Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с "Северным потоком" мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать", — выразила мнение BeckySharp."При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит", — возмутился PioNier."Разве все забыли, зачем мы начали строить "Северный поток —2"? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России", — подытожили читатели."Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления". Российская сторона при этом неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.
https://ria.ru/20210824/gazoprovod-1746970749.html
https://ria.ru/20210823/khod-1746900669.html
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украина, киев, германия, ангела меркель, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, северный поток, северный поток — 2, россия
09:50 24.08.2021 (обновлено: 09:55 24.08.2021)
 
Немцы возмутились гарантиями Украине из-за "Северного потока — 2"

Читатели Spiegel возмутились предоставлением Украине гарантий из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 24 авг РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России, если та будет использовать "Северный поток — 2" как "политическое оружие". Многие посчитали, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с газопроводом.
"Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря "Северному потоку — 2" "Газпром" избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так "Газпром" не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим "Нафтогаз" в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности", — отметил пользователь с ником Aleksandar.
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В МИД считают нелогичным обсуждать "Северный поток — 2" с США
"Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с "Северным потоком" мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать", — выразила мнение BeckySharp.
"При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит", — возмутился PioNier.
"Разве все забыли, зачем мы начали строить "Северный поток —2"? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России", — подытожили читатели.
"Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления". Российская сторона при этом неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.
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УкраинаКиевГерманияАнгела МеркельЕвросоюзГазпромНафтогаз УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2Россия
 
 
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