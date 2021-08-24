https://ria.ru/20210824/ukraina-1746971713.html
МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину
МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину - РИА Новости, 24.08.2021
МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину
Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:29
2021-08-24T09:29
2021-08-24T09:29
экономика
украина
европа
владимир путин
газпром
алексей миллер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_8:28:1081:631_1920x0_80_0_0_c2a97afd5e538238a03bd00226cca894.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту", - сказал он.Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал Биричевский.Президент РФ Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы, Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/gaz-1746970914.html
https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_379:68:1129:631_1920x0_80_0_0_fe33f47bf77d3bc6d6d07504af5d9461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, владимир путин, газпром, алексей миллер, россия
МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину
Глава департамента МИД Биричевский: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину