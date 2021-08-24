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МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину
МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину - РИА Новости, 24.08.2021
МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину
Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:29
2021-08-24T09:29
экономика
украина
европа
владимир путин
газпром
алексей миллер
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту", - сказал он.Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал Биричевский.Президент РФ Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы, Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/gaz-1746970914.html
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экономика, украина, европа, владимир путин, газпром, алексей миллер, россия
09:29 24.08.2021
 
МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину

Глава департамента МИД Биричевский: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту", - сказал он.
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Россия в состоянии обеспечить газом Европу без транзита через Украину
Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал Биричевский.
"Мы рассматриваем вопрос в сугубо экономическом контексте для того, чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объёмы, которые им требуются, по цене, которую определяет договоренность и ситуация на рынке", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы, Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаВладимир ПутинГазпромАлексей МиллерРоссия
 
 
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