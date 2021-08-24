https://ria.ru/20210824/ukraina-1746971713.html

МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину

МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину - РИА Новости, 24.08.2021

МИД: Россия не заинтересована в остановке транзита газа через Украину

Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:29

2021-08-24T09:29

2021-08-24T09:29

экономика

украина

европа

владимир путин

газпром

алексей миллер

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту", - сказал он.Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал Биричевский.Президент РФ Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы, Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/gaz-1746970914.html

https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html

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европа

россия

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экономика, украина, европа, владимир путин, газпром, алексей миллер, россия