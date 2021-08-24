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Госдеп США поздравил Украину с 30-летием независимости

Госдеп США поздравил Украину с 30-летием независимости - РИА Новости, 24.08.2021

Госдеп США поздравил Украину с 30-летием независимости

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев в его евроатлантических... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:41

2021-08-24T08:41

2021-08-24T08:41

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киев

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верховная рада украины

энтони блинкен

ситуация на украине

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев в его евроатлантических устремлениях.Украина во вторник празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства."От имени Соединенных Штатов я передаю наилучшие пожелания народу Украины по случаю празднования Дня независимости. 30 лет назад Верховная рада Украины сделала для Украины смелый выбор, взяв новый курс на построение независимого, демократического и суверенного государства, основанного на европейских ценностях. За три десятилетия, прошедшие после этого исторического решения, направление движения Украины в сторону евроатлантического будущего было ясным, и украинский народ может гордиться своими достижениями", - говорится в заявлении госдепартамента.Также подчеркивается, что США на протяжении этого времени поддерживали Украину. По словам главы госдепартамента, "демократическая, процветающая и безопасная Украина" - в интересах не только самой страны, но и США, и международного сообщества."Мы продолжим поддерживать ваши усилия по достижению евроатлантических устремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины", - добавил Блинкен.Наряду с этим он подчеркнул, что Соединенные Штаты надеются укреплять отношения с Украиной в рамках совместной работы над "построением процветающего будущего для всех украинцев".

украина

киев

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в мире, украина, киев, сша, верховная рада украины, энтони блинкен, ситуация на украине