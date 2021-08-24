https://ria.ru/20210824/ukraina-1746936966.html

Киев забыл о самом главном на юбилей "незалежной" Украины

Киев забыл о самом главном на юбилей "незалежной" Украины - РИА Новости, 24.08.2021

Киев забыл о самом главном на юбилей "незалежной" Украины

Приуроченная к празднику "Крымская платформа", которая задумывалась как фестиваль солидарности других стран с Киевом, прошла не по плану. Звучали совсем не те... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:00

2021-08-24T08:00

2021-08-24T13:23

киев

варшава

оон

ангела меркель

валдис домбровскис

евросоюз

леонид кравчук

институт национальной стратегии

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Приуроченная к празднику "Крымская платформа", которая задумывалась как фестиваль солидарности других стран с Киевом, прошла не по плану. Звучали совсем не те слова, которых ждали хозяева. Да и итоги 30 лет "незалежности" совершенно не похожи на то, что обещали в 1991-м.Между стульевНакануне памятного дня в Херсоне рухнул флагшток с тризубом и раздавил Lexus, принадлежащий, как выяснили в местном издании "Мост", чиновнику, как раз ответственному за благоустройство городской среды. Многие сочли это дурным знаком.Тем не менее по стране пройдет 150 различных мероприятий — от марша националистов до торжественного концерта. Заседание так называемой Крымской платформы провели 23 августа. За день до этого в Киеве принимали канцлера Германии Ангелу Меркель. Но ни она, ни заявленный в списке приглашенных министр иностранных дел Маас Хайко антироссийское собрание не посетили. Министр, как пояснил глава немецкого правительства, слишком занят Афганистаном.Да и не все речи, прозвучавшие там, были приятны киевских властям. Так, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что мечта Евромайдана — вступление в ЕС — отодвигается в туманное будущее. "Я так думаю, что с учетом политической ситуации, того, как решают вопросы по расширению, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы", — разочаровал хозяев представитель Брюсселя.Нарушил праздничную повестку и президент Венгрии Янош Адер. Он воспользовался случаем, чтобы указать Киеву на дискриминационный характер закона об украинизации. Да и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не особо критиковал Россию, призывал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.В юбилей никто уже и не вспоминает, что политики обещали 30 лет назад. "Я буду делать все, от меня зависящее, для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов", — клялся в 1991-м году будущий президент Украины Леонид Кравчук. И уверял: насильственную украинизацию ни в коем случае не допустят.Теперь ее проводят напористо и без стеснений. Языковой омбудсмен Тарас Кремень так отвечает на претензии: "Кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя спокойными".Многие покинули родину не из-за несогласия с языковой политикой, а из экономических соображений: в 2019-м Минфин констатировал, что за рубеж на заработки уехал каждый пятый украинец трудоспособного возраста.В государственном строительстве за 30 лет — тоже никаких успехов. Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин сделал нерадостный вывод: в 1991-м советская республика по внутреннему валовому продукту на душу населения была на уровне государств Центральной Европы, а сейчас опустилась на 91-е место в мире."Мы отстаем от всех. Тридцать лет Украины можно охарактеризовать одним словом: деградация", — вынес вердикт Амелин.Одна из проблем, с которой столкнулась некогда мощная украинская металлургия, — нехватка сырья из-за того, что перекупщики нарастили экспорт лома. По открытым данным, за январь — июнь 2021-го морские порты страны увеличили перевалку этого товара в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Складские запасы на минимуме.Будто специально к празднику ликвидировали гордость советских корабелов — Николаевский судостроительный завод. Предприятие с более чем вековой историей, со стапелей которого сходили ракетные и авианесущие крейсера, оказалось ненужным независимой Украине.Хронические проблемы во всем промышленном производстве: в январе сообщали, что предприятия обеспечены заказами в среднем меньше чем на пять месяцев.Из-за разрыва связей с Россией встал Львовский автомобильный завод, потерял рынок изготовитель двигателей "Мотор Сич".Зато процветает криминал. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер приводит такие данные: "В 1987 году в УССР было зарегистрировано 237 тысяч преступлений. Нужно еще заметить, что часть из них сейчас вообще преступлением не является: самогоноварение, спекуляция, обман покупателей. С 2015-го по 2020-й количество преступлений на Украине колебалось от 500 до 600 тысяч, из них от 150 до 200 тысяч — тяжкие".По итогам 2020-го Украина, согласно данным сайта Numbeo (глобальная база данных), — лидер по числу правонарушений в Европе. "А ведь в 1989-м республика была тихой заводью, очень безопасной", — подчеркнула Шеслер.Реальная независимость Украины"Во вторник вся страна уедет на грядки в едином порыве, — предсказывает член штаба одного из политиков в беседе с РИА Новости. — Свой огород как был важнее всего до незалежности, так остался. В понедельник отмечали День флага, так на мероприятии в одном областном центре, кроме губернатора, его свиты и чиновников, было человек двести. И тех, вероятнее всего, свезли".Официальная повестка Киева вызывает на местах злорадство: у людей одни проблемы, у центральной власти — другие. "Если прекратится газовый транзит, то те, кто сидят в кабинетах в Киеве, просто станут меньше воровать, а остальная Украина не пропадет: как жила, так и будет жить", — говорит собеседник.Большинство украинцев к празднику равнодушны, продолжает он. "День Победы отмечают искреннее — помнят люди, какую цену мы заплатили и от чего спаслись. А независимость? Независимость достается в борьбе, а тут она просто упала с неба. Не стоила никому и ничего. Просто политики решили разделить СССР, и мы стали "незалежными", вот и все"."Украина в 1991-м была действительно самой близкой по параметрам к Европе, — напоминает директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов. — Так считали эксперты Дойче-банка, по их оценке, потенциал УССР был равен 75-85 процентам ГДР — наиболее развитой страны Восточного блока. Помимо промышленности, у Украины были и сельское хозяйство, и черноземы, и сильные позиции в политике: днепропетровский клан рулил всем Советским Союзом".Спустя 30 лет все оказались в разных мирах. "Страны Восточной и Центральной Европы, получившие колоссальные вливания от ЕС, по Индексу человеческого развития ООН заметно ниже. У евразийской тройки — России, Казахстана и Белоруссии — неплохие средние показатели. Потом идет так называемое Восточное партнерство: республики бывшего СССР, с которым Евросоюз пытается налаживать контакты. А внизу — Украина", — объясняет Солозобов.В этом, по его словам, виноват радикальный национализм, блокирующий сотрудничество даже с Варшавой, которая пыталась представить себя адвокатом Киева в Европе. Еще один фактор — попытка украинских элит усидеть на двух стульях: получать преференции от России и толкаться в прихожей ЕС, где Украину, как выяснилось, никто не ждал. У Киева не было стратегии развития страны: все ответы на вызовы времени укладывалось в емкую формулу бывшего президента Виктор Януковича "будэмо петляты". В украинский государственный проект не верят и сами украинцы: люди разъезжаются, рождаемость неуклонно падает.

https://ria.ru/20210805/krym-1744400728.html

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киев, варшава, оон, ангела меркель, валдис домбровскис, евросоюз, леонид кравчук, институт национальной стратегии, день независимости украины, россия