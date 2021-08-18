https://ria.ru/20210818/ekonomika-1746205437.html

Украинская экономика за годы независимости деградировала, заявил эксперт

Украинская экономика за годы независимости деградировала, заявил эксперт - РИА Новости, 18.08.2021

Украинская экономика за годы независимости деградировала, заявил эксперт

Украинская экономика за 30 лет независимости деградировала, сейчас страна в этой сфере отстает от всех, заявил директор экономических программ Украинского... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:48

2021-08-18T12:48

2021-08-18T13:00

экономика

в мире

украина

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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украинская экономика за 30 лет независимости деградировала, сейчас страна в этой сфере отстает от всех, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны."Если говорить о месте Украины в мировой экономике, мы отстаем от всех. Одним словом, которым можно охарактеризовать 30 лет (независимости – ред.) Украины – это деградация", - сказал Амелин в среду на пресс-конференции, посвященной экономическим итогам.Он отметил, что в 1991 году Украина занимала 52 место в мире по ВВП на душу населения, что было немного выше стран Центральной Европы. По итогам 2020 года Украина опустилась на 91 место."Если в 1991 году у нас было 6,9 тысячи долларов ВВП на душу населения, то сейчас 13,1 тысячи. То есть, рост 90%. Казалось бы, рост есть - неплохо. Но в этот же период в Польше, Венгрии и Чехии показатель вырос с 4 до 6 раз. Поэтому когда мы говорим о том, что Украина развивается, мы не врем, но когда мы говорим о том, что мы отстаем от всего мира, наверняка это будет более корректный и правильный показатель", - сказал Амелин.При этом, по его словам, ВВП на душу населения на Украине уступило даже Белоруссии, которая после распада СССР имела худшие предпосылки для развития.Кроме того, по его словам, на Украине низкая покупательная способность у населения, она с 1991 года выросла всего на 89% по сравнению с Белоруссией (278%) и Польшей (480%).Также эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин подсчитал для РИА Новости, что украинская гривна за 25 лет своего существования ослабла в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны национальная валюта подешевела в 90 тысяч раз.

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html

https://ria.ru/20210712/ekonomika-1740976194.html

украина

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экономика, в мире, украина