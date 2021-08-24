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ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия - РИА Новости, 24.08.2021
ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), который не пожелал переходить под... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:09
2021-08-24T11:40
в мире
украина
ссср
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская патриархия
русская православная церковь
петр мельник
без срока давности
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), который не пожелал переходить под юрисдикцию созданной с помощью нацистов автокефальной церкви, следует из материалов, рассекреченных ФСБ в проекте "Без срока давности".Руководить ею поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Националисты стали активно помогать раскольникам. Большинство православных епископов, оказавшихся на оккупированной территории Украины, в августе 1941 года собрались на собор в Почаевской лавре и провозгласили создание автономной Украинской церкви в юрисдикции Московской патриархии. Алексия избрали ее главой.Среди документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, — справка, направленная в июле 1944 года архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову.Как писал Питирим, к 1943 году "борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму"."Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника — митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского", — отмечал Питирим.По его словам, слухи об этих планах ходили постоянно и задолго до его смерти.Далее Питирим со слов свидетелей привел обстоятельства убийства, которое произошло 7 мая 1943 года. "Митрополит Алексий получает вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Гебитскомиссар города Кременца принимал деятельное участие в отправке &lt;...&gt; в Луцк", — писал архиепископ. Гебитскомиссар спешно вызвал Алексия из Почаевской лавры и утром в день убийства предоставил автомобиль без всякой охраны, докладывал священник. Он в сопровождении секретаря протоиерея Федора Юркевича и переводчика Марка Жихарева выехал в 8:30 в направлении Луцка.При этом, как сообщал Питирим, неизвестные звонили по телефону в местные организации и выражали на украинском языке недовольство тем, что Алексий не спешил с поездкой."Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран", — докладывал священник.По словам Питирима, один из очевидцев рассказал, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненного митрополита, который просил помощи.Прохожий обратился к крестьянам, которые пахали поле недалеко от места происшествия, и попросил, чтобы те отвезли убитых в Кременец, обещая им заплатить за это какую угодно плату. Но крестьяне, запуганные бандеровцами, наотрез отказались."Когда прохожий возвратился от крестьян, то он уже застал митрополита Алексия мертвым с новыми ранами. &lt;...&gt; Никто из лиц, близко стоявших к Алексию, не сомневается, что убийство совершено поликарповцами", — отмечал Питирим.Он привел также мнение протоиерея Владимира Ковальского из Дубны, который утверждал, что Алексия убил так называемый лесной священник-националист Петр Мельник, "прославившийся своими террористическими действиями". По мнению Ковальского, убедительным доказательством причастности Мельника служит найденный у него крест с украшением, снятый с протоирея Юркевича.
https://ria.ru/20210823/tserkov-1746849506.html
https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html
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в мире, украина, ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская патриархия, русская православная церковь, петр мельник, без срока давности, религия
03:09 24.08.2021 (обновлено: 11:40 24.08.2021)
 
ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия

ФСБ рассекретила документы об убийстве гитлеровцами и украинскими националистами митрополита Алексия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), который не пожелал переходить под юрисдикцию созданной с помощью нацистов автокефальной церкви, следует из материалов, рассекреченных ФСБ в проекте "Без срока давности".
Руководить ею поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Националисты стали активно помогать раскольникам. Большинство православных епископов, оказавшихся на оккупированной территории Украины, в августе 1941 года собрались на собор в Почаевской лавре и провозгласили создание автономной Украинской церкви в юрисдикции Московской патриархии. Алексия избрали ее главой.
Среди документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, — справка, направленная в июле 1944 года архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову.
Как писал Питирим, к 1943 году "борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму".
© ФСБ РоссииДокументы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
Документы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
1 из 3
Документы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
© ФСБ России
© ФСБ РоссииДокументы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
Документы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
2 из 3
Документы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
© ФСБ России
© ФСБ РоссииДокументы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
Документы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
3 из 3
Документы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
© ФСБ России
1 из 3
Документы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
© ФСБ России
2 из 3
Документы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
© ФСБ России
3 из 3
Документы из дела об убийстве митрополита Алексия в 1943 году, рассекреченные ФСБ
© ФСБ России
"Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника — митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского", — отмечал Питирим.
По его словам, слухи об этих планах ходили постоянно и задолго до его смерти.
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Далее Питирим со слов свидетелей привел обстоятельства убийства, которое произошло 7 мая 1943 года.
"Митрополит Алексий получает вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Гебитскомиссар города Кременца принимал деятельное участие в отправке <...> в Луцк", — писал архиепископ.
Гебитскомиссар спешно вызвал Алексия из Почаевской лавры и утром в день убийства предоставил автомобиль без всякой охраны, докладывал священник. Он в сопровождении секретаря протоиерея Федора Юркевича и переводчика Марка Жихарева выехал в 8:30 в направлении Луцка.
При этом, как сообщал Питирим, неизвестные звонили по телефону в местные организации и выражали на украинском языке недовольство тем, что Алексий не спешил с поездкой.
"Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран", — докладывал священник.
По словам Питирима, один из очевидцев рассказал, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненного митрополита, который просил помощи.
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Прохожий обратился к крестьянам, которые пахали поле недалеко от места происшествия, и попросил, чтобы те отвезли убитых в Кременец, обещая им заплатить за это какую угодно плату. Но крестьяне, запуганные бандеровцами, наотрез отказались.
"Когда прохожий возвратился от крестьян, то он уже застал митрополита Алексия мертвым с новыми ранами. <...> Никто из лиц, близко стоявших к Алексию, не сомневается, что убийство совершено поликарповцами", — отмечал Питирим.
Он привел также мнение протоиерея Владимира Ковальского из Дубны, который утверждал, что Алексия убил так называемый лесной священник-националист Петр Мельник, "прославившийся своими террористическими действиями". По мнению Ковальского, убедительным доказательством причастности Мельника служит найденный у него крест с украшением, снятый с протоирея Юркевича.
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