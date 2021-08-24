https://ria.ru/20210824/ubiystvo-1746959752.html

ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия

ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия - РИА Новости, 24.08.2021

ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия

Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), который не пожелал переходить под... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T03:09

2021-08-24T03:09

2021-08-24T11:40

в мире

украина

ссср

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская патриархия

русская православная церковь

петр мельник

без срока давности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152884/65/1528846581_0:37:2881:1658_1920x0_80_0_0_2d8ec8bfe8f0aeaa4072f45dc36c69e4.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), который не пожелал переходить под юрисдикцию созданной с помощью нацистов автокефальной церкви, следует из материалов, рассекреченных ФСБ в проекте "Без срока давности".Руководить ею поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Националисты стали активно помогать раскольникам. Большинство православных епископов, оказавшихся на оккупированной территории Украины, в августе 1941 года собрались на собор в Почаевской лавре и провозгласили создание автономной Украинской церкви в юрисдикции Московской патриархии. Алексия избрали ее главой.Среди документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, — справка, направленная в июле 1944 года архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову.Как писал Питирим, к 1943 году "борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму"."Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника — митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского", — отмечал Питирим.По его словам, слухи об этих планах ходили постоянно и задолго до его смерти.Далее Питирим со слов свидетелей привел обстоятельства убийства, которое произошло 7 мая 1943 года. "Митрополит Алексий получает вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Гебитскомиссар города Кременца принимал деятельное участие в отправке <...> в Луцк", — писал архиепископ. Гебитскомиссар спешно вызвал Алексия из Почаевской лавры и утром в день убийства предоставил автомобиль без всякой охраны, докладывал священник. Он в сопровождении секретаря протоиерея Федора Юркевича и переводчика Марка Жихарева выехал в 8:30 в направлении Луцка.При этом, как сообщал Питирим, неизвестные звонили по телефону в местные организации и выражали на украинском языке недовольство тем, что Алексий не спешил с поездкой."Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран", — докладывал священник.По словам Питирима, один из очевидцев рассказал, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненного митрополита, который просил помощи.Прохожий обратился к крестьянам, которые пахали поле недалеко от места происшествия, и попросил, чтобы те отвезли убитых в Кременец, обещая им заплатить за это какую угодно плату. Но крестьяне, запуганные бандеровцами, наотрез отказались."Когда прохожий возвратился от крестьян, то он уже застал митрополита Алексия мертвым с новыми ранами. <...> Никто из лиц, близко стоявших к Алексию, не сомневается, что убийство совершено поликарповцами", — отмечал Питирим.Он привел также мнение протоиерея Владимира Ковальского из Дубны, который утверждал, что Алексия убил так называемый лесной священник-националист Петр Мельник, "прославившийся своими террористическими действиями". По мнению Ковальского, убедительным доказательством причастности Мельника служит найденный у него крест с украшением, снятый с протоирея Юркевича.

https://ria.ru/20210823/tserkov-1746849506.html

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html

https://ria.ru/20210823/raskolniki-1746819961.html

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская патриархия, русская православная церковь, петр мельник, без срока давности, религия