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Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами
Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами - РИА Новости, 24.08.2021
Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами
Белый дом отказался прокомментировать, вел ли директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс переговоры с движением "Талибан"*. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T23:16
2021-08-24T23:16
2021-08-24T23:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
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талибан
афганистан
нато
уильям бернс
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Белый дом отказался прокомментировать, вел ли директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс переговоры с движением "Талибан"*."Прошу вас обратиться в ЦРУ относительно его местоположения и роли", - сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ответ на вопрос, проводил ли Бернс такие переговоры и находится ли он по-прежнему в Кабуле.ЦРУ во вторник не ответило на запрос РИА Новости о том, проводились ли такого рода переговоры, о которых сообщали американские СМИ.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210824/bayden-1747116611.html
https://ria.ru/20210824/taliban-1747052124.html
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, нато, уильям бернс
23:16 24.08.2021 (обновлено: 23:17 24.08.2021)
Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами
Президент США Джо Байден отказался комментировать информацию о переговорах ЦРУ с талибами