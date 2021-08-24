Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/tsru-1747118906.html
Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами
Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами - РИА Новости, 24.08.2021
Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами
Белый дом отказался прокомментировать, вел ли директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс переговоры с движением "Талибан"*. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T23:16
2021-08-24T23:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
нато
уильям бернс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746245690_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_eef4dfc874ff3fb62af49589d10d2b08.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Белый дом отказался прокомментировать, вел ли директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс переговоры с движением "Талибан"*."Прошу вас обратиться в ЦРУ относительно его местоположения и роли", - сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ответ на вопрос, проводил ли Бернс такие переговоры и находится ли он по-прежнему в Кабуле.ЦРУ во вторник не ответило на запрос РИА Новости о том, проводились ли такого рода переговоры, о которых сообщали американские СМИ.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210824/bayden-1747116611.html
https://ria.ru/20210824/taliban-1747052124.html
сша
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746245690_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_1586c001d7b7557d7015e467ddb38d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, нато, уильям бернс
23:16 24.08.2021 (обновлено: 23:17 24.08.2021)
 
Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами

Президент США Джо Байден отказался комментировать информацию о переговорах ЦРУ с талибами

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Белый дом отказался прокомментировать, вел ли директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс переговоры с движением "Талибан"*.
"Прошу вас обратиться в ЦРУ относительно его местоположения и роли", - сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ответ на вопрос, проводил ли Бернс такие переговоры и находится ли он по-прежнему в Кабуле.
Военнослужащие США возвращаются в форпост после патрулирования в провинции Кандагар, Афганистан - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 22:17Захват власти в Афганистане талибами
Байден заявил, что промедление с эвакуацией увеличивает угрозу для солдат
ЦРУ во вторник не ответило на запрос РИА Новости о том, проводились ли такого рода переговоры, о которых сообщали американские СМИ.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 16:28Захват власти в Афганистане талибами
Талибы заявили, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистанНАТОУильям Бернс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния