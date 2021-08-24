https://ria.ru/20210824/tsru-1747013325.html

СМИ: директор ЦРУ тайно встретился с главой политофиса "Талибана"*

СМИ: директор ЦРУ тайно встретился с главой политофиса "Талибана"* - РИА Новости, 24.08.2021

СМИ: директор ЦРУ тайно встретился с главой политофиса "Талибана"*

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле, сообщила газета The Washington... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:17

2021-08-24T13:17

2021-08-24T14:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

сша

пакистан

нато

уильям бернс

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.По их данным, она состоялась в понедельник. Отмечается, что это первый диалог такого уровня между высокопоставленным представителем американской администрации и лидером талибов. Наряду с этим издание говорит об "ироничном" оттенке ситуации, поскольку именно Барадара агенты ЦРУ и пакистанских спецслужб задержали 11 лет назад, после чего он восемь лет провел в тюрьме. Впоследствии Барадар занимался переговорами с США в Катаре.Издание полагает, что стороны обсуждали приближение срока окончательного вывода американских войск из Афганистана, а также эвакуацию граждан. Планировалось, что контингент покинет республику к 31 августа.Смена власти в АфганистанеВ середине лета талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной. Ожидается, что руководить Афганистаном будет совет из 12 человек, в который войдет сам Барадар.Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/afganistan-1746981380.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/taliby-1746904474.html

кабул (город)

сша

пакистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, сша, пакистан, нато, уильям бернс, россия