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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/tsru-1747013325.html
СМИ: директор ЦРУ тайно встретился с главой политофиса "Талибана"*
СМИ: директор ЦРУ тайно встретился с главой политофиса "Талибана"* - РИА Новости, 24.08.2021
СМИ: директор ЦРУ тайно встретился с главой политофиса "Талибана"*
Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле, сообщила газета The Washington... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:17
2021-08-24T14:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
сша
пакистан
нато
уильям бернс
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.По их данным, она состоялась в понедельник. Отмечается, что это первый диалог такого уровня между высокопоставленным представителем американской администрации и лидером талибов. Наряду с этим издание говорит об "ироничном" оттенке ситуации, поскольку именно Барадара агенты ЦРУ и пакистанских спецслужб задержали 11 лет назад, после чего он восемь лет провел в тюрьме. Впоследствии Барадар занимался переговорами с США в Катаре.Издание полагает, что стороны обсуждали приближение срока окончательного вывода американских войск из Афганистана, а также эвакуацию граждан. Планировалось, что контингент покинет республику к 31 августа.Смена власти в АфганистанеВ середине лета талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной. Ожидается, что руководить Афганистаном будет совет из 12 человек, в который войдет сам Барадар.Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1746981380.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/taliby-1746904474.html
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в мире, кабул (город), талибан, сша, пакистан, нато, уильям бернс, россия
13:17 24.08.2021 (обновлено: 14:51 24.08.2021)
 
СМИ: директор ЦРУ тайно встретился с главой политофиса "Талибана"*

СМИ: директор ЦРУ Бернс тайно встретился с главой политофиса "Талибана"* в Кабуле

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По их данным, она состоялась в понедельник. Отмечается, что это первый диалог такого уровня между высокопоставленным представителем американской администрации и лидером талибов. Наряду с этим издание говорит об "ироничном" оттенке ситуации, поскольку именно Барадара агенты ЦРУ и пакистанских спецслужб задержали 11 лет назад, после чего он восемь лет провел в тюрьме. Впоследствии Барадар занимался переговорами с США в Катаре.
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
10:42
Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек
Издание полагает, что стороны обсуждали приближение срока окончательного вывода американских войск из Афганистана, а также эвакуацию граждан. Планировалось, что контингент покинет республику к 31 августа.

Смена власти в Афганистане

В середине лета талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной. Ожидается, что руководить Афганистаном будет совет из 12 человек, в который войдет сам Барадар.
Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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