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Минобороны подписало контракт на поставку ракет "Циркон"
Минобороны подписало контракт на поставку ракет "Циркон" - РИА Новости, 24.08.2021
Минобороны подписало контракт на поставку ракет "Циркон"
Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" (3М22), сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:38
2021-08-24T14:56
безопасность
армия
нпо машиностроения
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр леонов
циркон
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг — РИА Новости. Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" (3М22), сообщили журналистам в военном ведомстве.Документ вручили директору предприятия Александру Леонову на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей.В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около девяти чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров, вскоре заступят на боевое дежурство.
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безопасность, армия, нпо машиностроения, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), александр леонов, циркон, россия
13:38 24.08.2021 (обновлено: 14:56 24.08.2021)
 
Минобороны подписало контракт на поставку ракет "Циркон"

Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон"

© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Минобороны России
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КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг — РИА Новости. Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" (3М22), сообщили журналистам в военном ведомстве.
Документ вручили директору предприятия Александру Леонову на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей.
В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около девяти чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров, вскоре заступят на боевое дежурство.
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 22:15Авторы
Не оставит шансов: российский "Циркон" наделал шума в армии США
 
БезопасностьАрмияНПО МашиностроенияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ЛеоновЦирконРоссия
 
 
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