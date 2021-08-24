https://ria.ru/20210824/tsirkon-1747018671.html

Минобороны подписало контракт на поставку ракет "Циркон"

Минобороны подписало контракт на поставку ракет "Циркон" - РИА Новости, 24.08.2021

Минобороны подписало контракт на поставку ракет "Циркон"

Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" (3М22), сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:38

2021-08-24T13:38

2021-08-24T14:56

безопасность

армия

нпо машиностроения

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр леонов

циркон

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг — РИА Новости. Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" (3М22), сообщили журналистам в военном ведомстве.Документ вручили директору предприятия Александру Леонову на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей.В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около девяти чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров, вскоре заступят на боевое дежурство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/tsirkon-1746150661.html

россия

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безопасность, армия, нпо машиностроения, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), александр леонов, циркон, россия