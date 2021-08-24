Новикомбанк представил на "Армии—2021" Центр организации финансирования
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНа Международном форуме "АРМИЯ-2021" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Новикомбанк представил на проходящем в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия—2021" Центр организации финансирования, где любое предприятие может получить развернутую консультацию, рассмотреть возможности сотрудничества вплоть до подписания соглашения об обеспечении средствами, сообщила председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Выступая на пленарном заседании форума, Георгиева отметила важность активизации среди промышленных предприятий информационной и разъяснительной работы.
"Чтобы предприятия могли воспользоваться льготами и уже существующими инструментами господдержки в полном объеме необходимы знания и компетенции. Для этого банк на Форуме "Армия" представил Центр организации финансирования, где любое предприятие может получить развернутую консультацию, рассмотреть возможности сотрудничества вплоть до подписания соглашения об обеспечении средствами, - сказала председатель правления банка, слова которой цитирует пресс-служба кредитной организации.
Георгиева сообщила, что Новикомбанк внес новые предложения по поддержке выпуска специализированных облигаций для проектов диверсификации с субсидированием купонных выплат в целях стимулирования интереса к долгосрочным инвестпроектам ОПК и учета принципов устойчивого развития (ESG).
По словам председателя правления бпнка, в случае. если предприятия не учтут в своих новых технологиях "зеленые" критерии сейчас, то уже завтра их продукция станет невостребованной как для экспорта, так и для внутреннего рынка.
"С точки зрения роли банковского сектора реальная возможность повысить экономику проекта и снизить риски – это организация финансирования с использованием мер господдержки. В Новикомбанке уже реализован этот новый алгоритм взаимодействия с клиентами. Создана специальная Библиотека мер государственной поддержки, где все инструменты классифицированы по цепочке жизненного цикла продукции, по отраслям, по регионам", - отметила Георгиева.