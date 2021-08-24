https://ria.ru/20210824/tsentr-1747108518.html

Новикомбанк представил на "Армии—2021" Центр организации финансирования

Новикомбанк представил на "Армии—2021" Центр организации финансирования - РИА Новости, 24.08.2021

Новикомбанк представил на "Армии—2021" Центр организации финансирования

Новикомбанк представил на проходящем в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия—2021" Центр организации финансирования, где любое... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:33

2021-08-24T20:33

2021-08-24T20:33

новости компаний - экономика

технологии

кубинка

новикомбанк

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Новикомбанк представил на проходящем в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия—2021" Центр организации финансирования, где любое предприятие может получить развернутую консультацию, рассмотреть возможности сотрудничества вплоть до подписания соглашения об обеспечении средствами, сообщила председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.Выступая на пленарном заседании форума, Георгиева отметила важность активизации среди промышленных предприятий информационной и разъяснительной работы.Георгиева сообщила, что Новикомбанк внес новые предложения по поддержке выпуска специализированных облигаций для проектов диверсификации с субсидированием купонных выплат в целях стимулирования интереса к долгосрочным инвестпроектам ОПК и учета принципов устойчивого развития (ESG).По словам председателя правления бпнка, в случае. если предприятия не учтут в своих новых технологиях "зеленые" критерии сейчас, то уже завтра их продукция станет невостребованной как для экспорта, так и для внутреннего рынка.

https://ria.ru/20210819/soglasheniya-1746360382.html

кубинка

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новости компаний - экономика, технологии, кубинка, новикомбанк, форум "армия — 2021"