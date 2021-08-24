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Канада заявила о готовности оставить войска в Афганистане

Канада заявила о готовности оставить войска в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021

Канада заявила о готовности оставить войска в Афганистане

Канада заявила партнерам по G7 о готовности оставить войска в Афганистане после 31 августа – согласованной даты вывода иностранных контингентов из страны,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:47

2021-08-24T20:47

2021-08-24T20:47

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

канада

афганистан

джо байден

министерство обороны сша

g7

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ТОРОНТО, 24 авг – РИА Новости. Канада заявила партнерам по G7 о готовности оставить войска в Афганистане после 31 августа – согласованной даты вывода иностранных контингентов из страны, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.Он принимал участие в виртуальной встрече лидеров "семерки", которые во вторник вырабатывали общую линию в отношении Афганистана."Я подчеркнул, что Канада готова остаться после дедлайна, если это вообще возможно", - сказал Трюдо.Высокопоставленный источник в Белом доме ранее сообщил журналистам, что президент США Джо Байден принял рекомендацию Пентагона не менять сроков вывода войск и завершить 20-летнюю операцию в Афганистане к концу месяца.

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

канада

афганистан

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в мире, сша, канада, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, g7, джастин трюдо