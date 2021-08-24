https://ria.ru/20210824/traty-1746964452.html

Россияне рассказали, сколько тратят на еду и жилье

Россияне рассказали, сколько тратят на еду и жилье - РИА Новости, 24.08.2021

Россияне рассказали, сколько тратят на еду и жилье

Больше половины граждан тратят на жилье от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно, а траты на еду у большей части находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T07:32

2021-08-24T07:32

2021-08-24T07:32

экономика

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Больше половины граждан тратят на жилье от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно, а траты на еду у большей части находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех субъектов РФ."Большинство опрошенных (59%) тратят на жилье (оплата ЖКУ, аренды жилья или ипотеки - ред.) около 10 000 – 20 000 рублей в месяц. Еще 28% респондентов рассказали, что им приходится платить за квартиру до 10 000 рублей в месяц. 7% участников исследования расходуют от 20 000 до 30 000 рублей, 4% - от 30 000 до 50 000 рублей, по 1% - от 50 000 до 75 000 рублей или более", - говорится в исследовании.В то же время 40% респондентов рассказали, что тратят на продукты от 10 до 25 тысяч рублей в месяц, 29% опрошенных - от 5 до 10 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4% - до 3 тысяч рублей. При этом 14% оценили свои ежемесячные траты на продукты в сумму от 25 до 50 тысяч рублей и 3% - от 50 тысяч рублей."Чаще всего жители России отмечали, что экономят на походах в рестораны и кафе - это отметили 71% опрошенных. Еще 69% респондентов рассказали, что стараются меньше тратить на развлечения. 61% участников исследования экономят на покупке новых гаджетов, а 60% - на покупке новой одежды", - добавили в исследовании.Кроме того, половина опрошенных (54%) стараются снизить расходы на отпуск, 52% - хотели бы тратить меньше на подписки и стриминговые сервисы, 51% - на покупку бытовой техники, а 50% - на средства для красоты. Меньше всего респондентов экономят на подарках для друзей и родственников (35%), а также на интернете и мобильной связи (18%).

https://ria.ru/20210821/nalogi-1746642481.html

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экономика, россия