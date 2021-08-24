https://ria.ru/20210824/trassa-1747109794.html

Движение по трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой из-за пожара, возобновили

Движение по трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой из-за пожара, возобновили - РИА Новости, 24.08.2021

Движение по трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой из-за пожара, возобновили

Движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой ранее из-за природного пожара, возобновлено, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:44

2021-08-24T20:44

2021-08-24T20:44

происшествия

пермь

екатеринбург

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747078636_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_57ad44d71f14ec417b87628b74177fd6.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой ранее из-за природного пожара, возобновлено, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.Во вторник лесной массив загорелся в районе горы Волчиха в Первоуральском городском округе, площадь пожара, по данным властей, составляет 50 гектаров. Из-за возгорания федеральная трасса Пермь-Екатеринбург была перекрыта в оба направления."Движение по автодороге Пермь - Екатеринбург, ранее ограниченное из-за природного пожара, возобновлено с 18.50 (16.50 мск)", - говорится в сообщении.По данным МЧС, к месту пожара направлены два пожарных поезда, для разведки обстановки в зоне действия пожара используются беспилотные летательные аппараты. Администрацией муниципалитета из коллективного сада "Флюс" организована эвакуация 30 человек.С субботы в Свердловской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. На утро вторника, по данным властей, на территории области действовало 42 природных пожара.

https://ria.ru/20210823/pozhary-1746894510.html

пермь

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии