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Движение по трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой из-за пожара, возобновили
Движение по трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой из-за пожара, возобновили - РИА Новости, 24.08.2021
Движение по трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой из-за пожара, возобновили
Движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой ранее из-за природного пожара, возобновлено, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:44
2021-08-24T20:44
происшествия
пермь
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой ранее из-за природного пожара, возобновлено, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.Во вторник лесной массив загорелся в районе горы Волчиха в Первоуральском городском округе, площадь пожара, по данным властей, составляет 50 гектаров. Из-за возгорания федеральная трасса Пермь-Екатеринбург была перекрыта в оба направления."Движение по автодороге Пермь - Екатеринбург, ранее ограниченное из-за природного пожара, возобновлено с 18.50 (16.50 мск)", - говорится в сообщении.По данным МЧС, к месту пожара направлены два пожарных поезда, для разведки обстановки в зоне действия пожара используются беспилотные летательные аппараты. Администрацией муниципалитета из коллективного сада "Флюс" организована эвакуация 30 человек.С субботы в Свердловской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. На утро вторника, по данным властей, на территории области действовало 42 природных пожара.
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происшествия, пермь, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
20:44 24.08.2021
 
Движение по трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой из-за пожара, возобновили

Движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой из-за природного пожара, возобновили

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, перекрытой ранее из-за природного пожара, возобновлено, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.
Во вторник лесной массив загорелся в районе горы Волчиха в Первоуральском городском округе, площадь пожара, по данным властей, составляет 50 гектаров. Из-за возгорания федеральная трасса Пермь-Екатеринбург была перекрыта в оба направления.
"Движение по автодороге Пермь - Екатеринбург, ранее ограниченное из-за природного пожара, возобновлено с 18.50 (16.50 мск)", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, к месту пожара направлены два пожарных поезда, для разведки обстановки в зоне действия пожара используются беспилотные летательные аппараты. Администрацией муниципалитета из коллективного сада "Флюс" организована эвакуация 30 человек.
С субботы в Свердловской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. На утро вторника, по данным властей, на территории области действовало 42 природных пожара.
Обстановка с природными пожарами на Урале осложняется - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 15:59
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла более чем в шесть раз
 
ПроисшествияПермьЕкатеринбургСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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