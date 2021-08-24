https://ria.ru/20210824/trassa-1747030394.html

Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара

Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара - РИА Новости, 24.08.2021

Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара

Федеральную трассу Пермь-Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара, сообщает во вторник пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:43

2021-08-24T14:43

2021-08-24T16:32

происшествия

пермь

екатеринбург

свердловская область

ревда

первоуральск

россия

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Федеральную трассу Пермь-Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара, сообщает во вторник пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.С субботы в Свердловской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. На утро вторника, по данным властей, на территории области действовало 42 природных пожара."В связи с природным пожаром введены ограничения на федеральной трассе "Пермь-Екатеринбург", здесь перекрыт участок с 318-го по 326-й километр. Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска - через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу "Первоуральск-Шаля", - говорится в сообщении.Отмечается, что на подъездах к перекрытому участку дежурят наряды дорожно-патрульной службы, которые информируют водителей о возникшей ситуации и предлагают воспользоваться объездными путями. В Первоуральске на крупные перекрестки выставлены наряды ДПС, инспекторы регулируют движение и оказывают помощь водителям.

https://ria.ru/20210824/pozhar-1746973004.html

пермь

екатеринбург

свердловская область

ревда

первоуральск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очевидцы из машин снимают полыхающий лес вдоль трассы Пермь — Екатеринбург Федеральную трассу Пермь - Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара 2021-08-24T14:43 true PT0M36S

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происшествия, пермь, екатеринбург, свердловская область, ревда, первоуральск, россия, природные пожары в россии