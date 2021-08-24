https://ria.ru/20210824/trassa-1747030394.html
Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара - РИА Новости, 24.08.2021
Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
Федеральную трассу Пермь-Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара, сообщает во вторник пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:43
2021-08-24T14:43
2021-08-24T16:32
происшествия
пермь
екатеринбург
свердловская область
ревда
первоуральск
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747051905_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c574ff4d7d627585699c030e63057c6d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Федеральную трассу Пермь-Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара, сообщает во вторник пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.С субботы в Свердловской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. На утро вторника, по данным властей, на территории области действовало 42 природных пожара."В связи с природным пожаром введены ограничения на федеральной трассе "Пермь-Екатеринбург", здесь перекрыт участок с 318-го по 326-й километр. Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска - через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу "Первоуральск-Шаля", - говорится в сообщении.Отмечается, что на подъездах к перекрытому участку дежурят наряды дорожно-патрульной службы, которые информируют водителей о возникшей ситуации и предлагают воспользоваться объездными путями. В Первоуральске на крупные перекрестки выставлены наряды ДПС, инспекторы регулируют движение и оказывают помощь водителям.
https://ria.ru/20210824/pozhar-1746973004.html
пермь
екатеринбург
свердловская область
ревда
первоуральск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747051905_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3890f5bc57bc5915b1da32ac62e78cc8.jpg
Очевидцы из машин снимают полыхающий лес вдоль трассы Пермь — Екатеринбург
Федеральную трассу Пермь - Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
2021-08-24T14:43
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, екатеринбург, свердловская область, ревда, первоуральск, россия, природные пожары в россии
14:43 24.08.2021 (обновлено: 16:32 24.08.2021)
Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
ГИБДД Свердловской области: трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара