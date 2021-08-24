https://ria.ru/20210824/transport-1747085557.html

Путин рассказал о важности развития транспорта

Путин рассказал о важности развития транспорта - РИА Новости, 24.08.2021

Путин рассказал о важности развития транспорта

Расширение опорной инфраструктуры, в том числе транспортных магистралей, позволит стимулировать деловую активность и освоение громадных природных ресурсов... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:15

2021-08-24T18:15

2021-08-24T18:33

экономика

технологии

москва

владимир путин

единая россия

арктика

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747084121_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_500149707179752a0a3cd1b4bc8fa0f1.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Расширение опорной инфраструктуры, в том числе транспортных магистралей, позволит стимулировать деловую активность и освоение громадных природных ресурсов Арктики, Урала, Сибири."Нам нужно запускать масштабные проекты развития, использовать новые инструменты, такие как инфраструктурные кредиты, например, наращивать реализацию программ для Дальнего Востока, Арктики, расширять развитие опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Казань - Екатеринбург. В перспективе, уже говорил об этом, предлагаю продлить ее до Тюмени", - сказал Путин на съезде "Единой России".Президент добавил, что в приоритете также железнодорожная магистраль "Северный широтный ход", "которая позволит стимулировать деловую активность, освоение громадных природных ресурсов Арктики, Урала, Сибири, включая Ангаро-Енисейский регион"."И уже сейчас есть целая линейка инструментов и финансовых источников, кстати говоря, чтобы приступить к этой работе", - отметил президент.Партия "Единая Россия" во вторник в Москве проводит вторую часть юбилейного предвыборного съезда, где будет утвержден итоговый вариант сформированной с помощью россиян предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/gaz-1745915168.html

https://ria.ru/20210823/elektromobili-1746843813.html

москва

арктика

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, москва, владимир путин, единая россия, арктика, дальний восток