https://ria.ru/20210824/transport-1747085557.html
Путин рассказал о важности развития транспорта
Путин рассказал о важности развития транспорта - РИА Новости, 24.08.2021
Путин рассказал о важности развития транспорта
Расширение опорной инфраструктуры, в том числе транспортных магистралей, позволит стимулировать деловую активность и освоение громадных природных ресурсов... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:15
2021-08-24T18:15
2021-08-24T18:33
экономика
технологии
москва
владимир путин
единая россия
арктика
дальний восток
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Расширение опорной инфраструктуры, в том числе транспортных магистралей, позволит стимулировать деловую активность и освоение громадных природных ресурсов Арктики, Урала, Сибири."Нам нужно запускать масштабные проекты развития, использовать новые инструменты, такие как инфраструктурные кредиты, например, наращивать реализацию программ для Дальнего Востока, Арктики, расширять развитие опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Казань - Екатеринбург. В перспективе, уже говорил об этом, предлагаю продлить ее до Тюмени", - сказал Путин на съезде "Единой России".Президент добавил, что в приоритете также железнодорожная магистраль "Северный широтный ход", "которая позволит стимулировать деловую активность, освоение громадных природных ресурсов Арктики, Урала, Сибири, включая Ангаро-Енисейский регион"."И уже сейчас есть целая линейка инструментов и финансовых источников, кстати говоря, чтобы приступить к этой работе", - отметил президент.Партия "Единая Россия" во вторник в Москве проводит вторую часть юбилейного предвыборного съезда, где будет утвержден итоговый вариант сформированной с помощью россиян предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/gaz-1745915168.html
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экономика, технологии, москва, владимир путин, единая россия, арктика, дальний восток
18:15 24.08.2021 (обновлено: 18:33 24.08.2021)
Путин рассказал о важности развития транспорта
Президент Путин: развитие транспорта позволит стимулировать деловую активность в Арктике и Сибири