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Госдума призвала TikTok ввести автоматическое удаление незаконного контента
Госдума призвала TikTok ввести автоматическое удаление незаконного контента - РИА Новости, 24.08.2021
Госдума призвала TikTok ввести автоматическое удаление незаконного контента
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству социальной сети TikTok обращение с РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:33
2021-08-24T15:33
в мире
технологии
сша
канада
госдума рф
василий пискарев
tiktok
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству социальной сети TikTok обращение с предложением распространить и на российский сегмент уже применяемую компанией на территории США и Канады новую технологию автоматического удаления незаконного контента, сообщил во вторник глава комиссии Василий Пискарев."Мы с интересом обратили внимание на инициативу TikTok применять с июля этого года технологию автоматического удаления незаконного контента. Сейчас она внедряется компанией на территории США и Канады. Учитывая наши договоренности о взаимодействии, мы обратились в компанию с просьбой проинформировать комиссию об эффективности использования этой технологии в других странах с учетом их языковой и законодательной специфики", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.По его словам, в апреле этого года в ходе телемоста членов комиссии с представителем руководства TikTok Хелен Лерш как раз обсуждалась проблема больших сроков удаления незаконного контента. Этим занимаются модераторы, которые находятся за пределами России, и, по всей видимости, не очень хорошо владеют русским языком и не знакомы с требованиями российского законодательства, указал Пискарев."На наш взгляд, применение технологии автоматического удаления контента могло бы существенно повысить оперативность в прекращении доступа к публикациям, которые содержат сцены насилия, детскую порнографию, пропаганду наркопотребления, идей терроризма и экстремизма", - заявил глава думской комиссии.
https://ria.ru/20210712/servis-1740941767.html
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в мире, технологии, сша, канада, госдума рф, василий пискарев, tiktok, россия
15:33 24.08.2021
 
Госдума призвала TikTok ввести автоматическое удаление незаконного контента

Госдума призвала TikTok расширить технологию автоматического удаления незаконного контента на Россию

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству социальной сети TikTok обращение с предложением распространить и на российский сегмент уже применяемую компанией на территории США и Канады новую технологию автоматического удаления незаконного контента, сообщил во вторник глава комиссии Василий Пискарев.
"Мы с интересом обратили внимание на инициативу TikTok применять с июля этого года технологию автоматического удаления незаконного контента. Сейчас она внедряется компанией на территории США и Канады. Учитывая наши договоренности о взаимодействии, мы обратились в компанию с просьбой проинформировать комиссию об эффективности использования этой технологии в других странах с учетом их языковой и законодательной специфики", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
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По его словам, в апреле этого года в ходе телемоста членов комиссии с представителем руководства TikTok Хелен Лерш как раз обсуждалась проблема больших сроков удаления незаконного контента. Этим занимаются модераторы, которые находятся за пределами России, и, по всей видимости, не очень хорошо владеют русским языком и не знакомы с требованиями российского законодательства, указал Пискарев.
"На наш взгляд, применение технологии автоматического удаления контента могло бы существенно повысить оперативность в прекращении доступа к публикациям, которые содержат сцены насилия, детскую порнографию, пропаганду наркопотребления, идей терроризма и экстремизма", - заявил глава думской комиссии.
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В миреТехнологииСШАКанадаГосдума РФВасилий ПискаревTikTokРоссия
 
 
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