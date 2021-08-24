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Путин напомнил о победе над терроризмом на Северном Кавказе
Путин напомнил о победе над терроризмом на Северном Кавказе - РИА Новости, 24.08.2021
Путин напомнил о победе над терроризмом на Северном Кавказе
Россия - единственная страна, сумевшая ликвидировать формирования террористов, иначе нынешние ужасы в Афганистане могли быть и в РФ, сказал президент России... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:34
2021-08-24T18:59
в мире
безопасность
афганистан
владимир путин
единая россия
северный кавказ
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия - единственная страна, сумевшая ликвидировать формирования террористов, иначе нынешние ужасы в Афганистане могли быть и в РФ, сказал президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России"."Россия - практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические формирования, ликвидировать бандподполье. Огромное спасибо тем ребятам, которые сделали это, часто ценной собственной жизни", - заявил Путин.Президент напомнил, что у СССР был свой опыт пребывания в Афганистане, а также отметил, что у России есть эффективные возможности обеспечить безопасность и надежно защитить граждан и страну от терроризма."Напомню... на Северном Кавказе фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов, и если бы мы не разгромили их, не дали бы им сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни и других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле", - отметил президент.
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в мире, безопасность, афганистан, владимир путин, единая россия, северный кавказ, россия
18:34 24.08.2021 (обновлено: 18:59 24.08.2021)
 
Путин напомнил о победе над терроризмом на Северном Кавказе

Президент Путин: Россия — единственная страна, сумевшая ликвидировать формирования террористов

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия - единственная страна, сумевшая ликвидировать формирования террористов, иначе нынешние ужасы в Афганистане могли быть и в РФ, сказал президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России".
"Россия - практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические формирования, ликвидировать бандподполье. Огромное спасибо тем ребятам, которые сделали это, часто ценной собственной жизни", - заявил Путин.
Президент напомнил, что у СССР был свой опыт пребывания в Афганистане, а также отметил, что у России есть эффективные возможности обеспечить безопасность и надежно защитить граждан и страну от терроризма.
"Напомню... на Северном Кавказе фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов, и если бы мы не разгромили их, не дали бы им сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни и других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле", - отметил президент.
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В миреБезопасностьАфганистанВладимир ПутинЕдиная РоссияСеверный КавказРоссия
 
 
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