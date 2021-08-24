https://ria.ru/20210824/terroristy-1747089665.html
Путин напомнил о победе над терроризмом на Северном Кавказе
Путин напомнил о победе над терроризмом на Северном Кавказе - РИА Новости, 24.08.2021
Путин напомнил о победе над терроризмом на Северном Кавказе
Россия - единственная страна, сумевшая ликвидировать формирования террористов, иначе нынешние ужасы в Афганистане могли быть и в РФ, сказал президент России... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:34
2021-08-24T18:34
2021-08-24T18:59
в мире
безопасность
афганистан
владимир путин
единая россия
северный кавказ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747094403_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_dd511d7c195e5e2ae140d32c41e147e9.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия - единственная страна, сумевшая ликвидировать формирования террористов, иначе нынешние ужасы в Афганистане могли быть и в РФ, сказал президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России"."Россия - практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические формирования, ликвидировать бандподполье. Огромное спасибо тем ребятам, которые сделали это, часто ценной собственной жизни", - заявил Путин.Президент напомнил, что у СССР был свой опыт пребывания в Афганистане, а также отметил, что у России есть эффективные возможности обеспечить безопасность и надежно защитить граждан и страну от терроризма."Напомню... на Северном Кавказе фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов, и если бы мы не разгромили их, не дали бы им сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни и других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле", - отметил президент.
https://ria.ru/20210824/putin-1747080981.html
афганистан
северный кавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747094403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3220ce4934918eadac090d1c6f9f7dd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, безопасность, афганистан, владимир путин, единая россия, северный кавказ, россия
18:34 24.08.2021 (обновлено: 18:59 24.08.2021)
Путин напомнил о победе над терроризмом на Северном Кавказе
Президент Путин: Россия — единственная страна, сумевшая ликвидировать формирования террористов