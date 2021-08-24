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Терешкова оценила шансы избраться в Госдуму
Терешкова оценила шансы избраться в Госдуму - РИА Новости, 24.08.2021
Терешкова оценила шансы избраться в Госдуму
Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, заявила РИА Новости, что ее шансы на победу на выборах в ГД зависят от решения... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:19
2021-08-24T16:19
политика
ярославская область
единая россия
госдума рф
валентина терешкова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, заявила РИА Новости, что ее шансы на победу на выборах в ГД зависят от решения людей, однако отметила, что "пока нужна ярославцам".Терешкова возглавила возглавила список "Единой России" по Ярославской области."Это будут решать люди. Но пока я нужна ярославцам",- сказала Терешкова, отвечая на вопрос, как она оценивает шансы избраться в ГД.
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политика, ярославская область, единая россия, госдума рф, валентина терешкова
16:19 24.08.2021
 
Терешкова оценила шансы избраться в Госдуму

Депутат Госдумы Терешкова: победа на выборах в Госдуму зависит от решения людей

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, заявила РИА Новости, что ее шансы на победу на выборах в ГД зависят от решения людей, однако отметила, что "пока нужна ярославцам".
Терешкова возглавила возглавила список "Единой России" по Ярославской области.
"Это будут решать люди. Но пока я нужна ярославцам",- сказала Терешкова, отвечая на вопрос, как она оценивает шансы избраться в ГД.
Депутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 08:00
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ПолитикаЯрославская областьЕдиная РоссияГосдума РФВалентина Терешкова
 
 
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