https://ria.ru/20210824/tereshkova-1747050659.html

Терешкова оценила шансы избраться в Госдуму

Терешкова оценила шансы избраться в Госдуму - РИА Новости, 24.08.2021

Терешкова оценила шансы избраться в Госдуму

Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, заявила РИА Новости, что ее шансы на победу на выборах в ГД зависят от решения... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:19

2021-08-24T16:19

2021-08-24T16:19

политика

ярославская область

единая россия

госдума рф

валентина терешкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491469_0:189:3011:1883_1920x0_80_0_0_9046bb2b1e167fc4d7e38be13a6678f7.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, заявила РИА Новости, что ее шансы на победу на выборах в ГД зависят от решения людей, однако отметила, что "пока нужна ярославцам".Терешкова возглавила возглавила список "Единой России" по Ярославской области."Это будут решать люди. Но пока я нужна ярославцам",- сказала Терешкова, отвечая на вопрос, как она оценивает шансы избраться в ГД.

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ярославская область, единая россия, госдума рф, валентина терешкова