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ПСБ участвует в создании технопарка диверсификации в Ростовской области
ПСБ участвует в создании технопарка диверсификации в Ростовской области - РИА Новости, 24.08.2021
ПСБ участвует в создании технопарка диверсификации в Ростовской области
ПСБ, министерство промышленности и энергетики Ростовской области и ПАО "Гранит" в ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:42
2021-08-24T12:43
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ, министерство промышленности и энергетики Ростовской области и ПАО "Гранит" в ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали соглашение о сотрудничестве по созданию диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области, говорится в сообщении банка. Согласно договоренностям, на базе производственных мощностей ПАО "Гранит" планируется создание специального промышленного технопарка, который будет аккумулировать и развивать диверсификационные проекты предприятий ОПК со всей области и из соседних регионов. Резиденты технопарка получат доступ к его технологической инфраструктуре: им в частности, будет доступно офисное, лабораторное и производственное оборудование. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Ростовской области, ее социально-экономическому развитию и привлечению инвестиций в интересах реализации национальных проектов Российской Федерации.Как отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, индустриальные парки, промышленные кластеры, технопарки выступают драйверами промышленного развития и для региона принципиально важно продолжить последовательное развитие инфраструктуры бизнеса. По его словам, реализация инвестпроекта позволит сформировать современную технологическую среду, создать пилотную бизнес-модель для решения стратегической задачи по диверсификации ОПК.Генеральный директор ПАО "Гранит" Валерий Панасенко отметил, что уникальность проекта заключается в том, что промышленный технопарк "ГРАНИТ", созданный на базе имущественного комплекса частного оборонного предприятия, формируется как развивающаяся экосистема наукоемких предприятий, где рыночные и инженерные компетенции резидентов интегрируются с технологическими и экспертными возможностями управляющей компании.
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новости компаний - экономика, ростовская область, промсвязьбанк, антон дроздов, андрей савельев, псб (банк псб), россия, форум "армия — 2021"
12:42 24.08.2021 (обновлено: 12:43 24.08.2021)
 

ПСБ участвует в создании технопарка диверсификации в Ростовской области

© Фото : ПАО "Гранит"Подписание соглашения о сотрудничестве по созданию диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области
Подписание соглашения о сотрудничестве по созданию диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : ПАО "Гранит"
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ, министерство промышленности и энергетики Ростовской области и ПАО "Гранит" в ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали соглашение о сотрудничестве по созданию диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области, говорится в сообщении банка.

Согласно договоренностям, на базе производственных мощностей ПАО "Гранит" планируется создание специального промышленного технопарка, который будет аккумулировать и развивать диверсификационные проекты предприятий ОПК со всей области и из соседних регионов. Резиденты технопарка получат доступ к его технологической инфраструктуре: им в частности, будет доступно офисное, лабораторное и производственное оборудование. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Ростовской области, ее социально-экономическому развитию и привлечению инвестиций в интересах реализации национальных проектов Российской Федерации.
"Технопарк даст дополнительный импульс для увеличения и расширения ассортимента производства гражданской продукции ПАО "Гранит". Кроме того, это позволит привлечь малый и средний бизнес в промышленность Ростовской области. Мы рассчитываем также, что технопарк станет первой в своем роде площадкой для стимулирования создания и реализации диверсификационных проектов с участием МСП. В дальнейшем мы планируем распространить наш опыт организации подобных диверсификационных технопарков в других регионах страны, что значительно поможет в достижении цели диверсификации ОПК", - цитируется в сообщении руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.
Как отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, индустриальные парки, промышленные кластеры, технопарки выступают драйверами промышленного развития и для региона принципиально важно продолжить последовательное развитие инфраструктуры бизнеса. По его словам, реализация инвестпроекта позволит сформировать современную технологическую среду, создать пилотную бизнес-модель для решения стратегической задачи по диверсификации ОПК.
Генеральный директор ПАО "Гранит" Валерий Панасенко отметил, что уникальность проекта заключается в том, что промышленный технопарк "ГРАНИТ", созданный на базе имущественного комплекса частного оборонного предприятия, формируется как развивающаяся экосистема наукоемких предприятий, где рыночные и инженерные компетенции резидентов интегрируются с технологическими и экспертными возможностями управляющей компании.
ПСБ
Вчера, 18:13
ПСБ и АНК планируют создать экспертный центр компетенций
 
Новости компаний - ЭкономикаРостовская областьПромсвязьбанкАнтон ДроздовАндрей СавельевПСБ (Банк ПСБ)РоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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