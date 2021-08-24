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ПСБ участвует в создании технопарка диверсификации в Ростовской области

ПСБ участвует в создании технопарка диверсификации в Ростовской области - РИА Новости, 24.08.2021

ПСБ участвует в создании технопарка диверсификации в Ростовской области

ПСБ, министерство промышленности и энергетики Ростовской области и ПАО "Гранит" в ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:42

2021-08-24T12:42

2021-08-24T12:43

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ, министерство промышленности и энергетики Ростовской области и ПАО "Гранит" в ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали соглашение о сотрудничестве по созданию диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области, говорится в сообщении банка. Согласно договоренностям, на базе производственных мощностей ПАО "Гранит" планируется создание специального промышленного технопарка, который будет аккумулировать и развивать диверсификационные проекты предприятий ОПК со всей области и из соседних регионов. Резиденты технопарка получат доступ к его технологической инфраструктуре: им в частности, будет доступно офисное, лабораторное и производственное оборудование. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Ростовской области, ее социально-экономическому развитию и привлечению инвестиций в интересах реализации национальных проектов Российской Федерации.Как отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, индустриальные парки, промышленные кластеры, технопарки выступают драйверами промышленного развития и для региона принципиально важно продолжить последовательное развитие инфраструктуры бизнеса. По его словам, реализация инвестпроекта позволит сформировать современную технологическую среду, создать пилотную бизнес-модель для решения стратегической задачи по диверсификации ОПК.Генеральный директор ПАО "Гранит" Валерий Панасенко отметил, что уникальность проекта заключается в том, что промышленный технопарк "ГРАНИТ", созданный на базе имущественного комплекса частного оборонного предприятия, формируется как развивающаяся экосистема наукоемких предприятий, где рыночные и инженерные компетенции резидентов интегрируются с технологическими и экспертными возможностями управляющей компании.

https://ria.ru/20210823/tsentr-1746922707.html

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