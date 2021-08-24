12:42 24.08.2021 (обновлено: 12:43 24.08.2021)
ПСБ участвует в создании технопарка диверсификации в Ростовской области
© Фото : ПАО "Гранит"Подписание соглашения о сотрудничестве по созданию диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ, министерство промышленности и энергетики Ростовской области и ПАО "Гранит" в ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" подписали соглашение о сотрудничестве по созданию диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области, говорится в сообщении банка.
Согласно договоренностям, на базе производственных мощностей ПАО "Гранит" планируется создание специального промышленного технопарка, который будет аккумулировать и развивать диверсификационные проекты предприятий ОПК со всей области и из соседних регионов. Резиденты технопарка получат доступ к его технологической инфраструктуре: им в частности, будет доступно офисное, лабораторное и производственное оборудование. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Ростовской области, ее социально-экономическому развитию и привлечению инвестиций в интересах реализации национальных проектов Российской Федерации.
Согласно договоренностям, на базе производственных мощностей ПАО "Гранит" планируется создание специального промышленного технопарка, который будет аккумулировать и развивать диверсификационные проекты предприятий ОПК со всей области и из соседних регионов. Резиденты технопарка получат доступ к его технологической инфраструктуре: им в частности, будет доступно офисное, лабораторное и производственное оборудование. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Ростовской области, ее социально-экономическому развитию и привлечению инвестиций в интересах реализации национальных проектов Российской Федерации.
"Технопарк даст дополнительный импульс для увеличения и расширения ассортимента производства гражданской продукции ПАО "Гранит". Кроме того, это позволит привлечь малый и средний бизнес в промышленность Ростовской области. Мы рассчитываем также, что технопарк станет первой в своем роде площадкой для стимулирования создания и реализации диверсификационных проектов с участием МСП. В дальнейшем мы планируем распространить наш опыт организации подобных диверсификационных технопарков в других регионах страны, что значительно поможет в достижении цели диверсификации ОПК", - цитируется в сообщении руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.
Как отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, индустриальные парки, промышленные кластеры, технопарки выступают драйверами промышленного развития и для региона принципиально важно продолжить последовательное развитие инфраструктуры бизнеса. По его словам, реализация инвестпроекта позволит сформировать современную технологическую среду, создать пилотную бизнес-модель для решения стратегической задачи по диверсификации ОПК.
Генеральный директор ПАО "Гранит" Валерий Панасенко отметил, что уникальность проекта заключается в том, что промышленный технопарк "ГРАНИТ", созданный на базе имущественного комплекса частного оборонного предприятия, формируется как развивающаяся экосистема наукоемких предприятий, где рыночные и инженерные компетенции резидентов интегрируются с технологическими и экспертными возможностями управляющей компании.
Генеральный директор ПАО "Гранит" Валерий Панасенко отметил, что уникальность проекта заключается в том, что промышленный технопарк "ГРАНИТ", созданный на базе имущественного комплекса частного оборонного предприятия, формируется как развивающаяся экосистема наукоемких предприятий, где рыночные и инженерные компетенции резидентов интегрируются с технологическими и экспертными возможностями управляющей компании.