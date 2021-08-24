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МИД прокомментировал действия Тегерана по обогащению урана вразрез с СВПД
МИД прокомментировал действия Тегерана по обогащению урана вразрез с СВПД - РИА Новости, 24.08.2021
МИД прокомментировал действия Тегерана по обогащению урана вразрез с СВПД
Действия Ирана по производству металлического урана и наращиванию уранообогатительных мощностей идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий по... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:42
2021-08-24T20:42
в мире
сша
франция
магатэ
мария захарова
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Действия Ирана по производству металлического урана и наращиванию уранообогатительных мощностей идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), но в РФ понимают, что они обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Действия Ирана являются очередным отступлением от договорённостей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Понимаем, что во многом причиной подобного шага послужило отсутствие конкретных практических результатов усилий по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки", в то время как односторонние санкции США, обращённые против Ирана и сотрудничающих с ним третьих стран, продолжают действовать", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ."Однако мы обеспокоены тем, что это ещё сильнее отдаляет нас от искомой цели, а задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договорённостей продолжает осложняться", - добавила она.Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%.
https://ria.ru/20210820/svpd-1746592772.html
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в мире, сша, франция, магатэ, мария захарова, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), цены на нефть, россия
20:42 24.08.2021
 
МИД прокомментировал действия Тегерана по обогащению урана вразрез с СВПД

Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала действия Тегерана по обогащению урана вразрез с СВПД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Действия Ирана по производству металлического урана и наращиванию уранообогатительных мощностей идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), но в РФ понимают, что они обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действия Ирана являются очередным отступлением от договорённостей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Понимаем, что во многом причиной подобного шага послужило отсутствие конкретных практических результатов усилий по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки", в то время как односторонние санкции США, обращённые против Ирана и сотрудничающих с ним третьих стран, продолжают действовать", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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"Однако мы обеспокоены тем, что это ещё сильнее отдаляет нас от искомой цели, а задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договорённостей продолжает осложняться", - добавила она.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%.
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В миреСШАФранцияМАГАТЭМария ЗахароваСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Цены на нефтьРоссия
 
 
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