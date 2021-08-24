https://ria.ru/20210824/tegeran-1747109532.html

МИД прокомментировал действия Тегерана по обогащению урана вразрез с СВПД

МИД прокомментировал действия Тегерана по обогащению урана вразрез с СВПД - РИА Новости, 24.08.2021

МИД прокомментировал действия Тегерана по обогащению урана вразрез с СВПД

Действия Ирана по производству металлического урана и наращиванию уранообогатительных мощностей идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий по... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:42

2021-08-24T20:42

2021-08-24T20:42

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цены на нефть

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Действия Ирана по производству металлического урана и наращиванию уранообогатительных мощностей идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), но в РФ понимают, что они обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Действия Ирана являются очередным отступлением от договорённостей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Понимаем, что во многом причиной подобного шага послужило отсутствие конкретных практических результатов усилий по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки", в то время как односторонние санкции США, обращённые против Ирана и сотрудничающих с ним третьих стран, продолжают действовать", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ."Однако мы обеспокоены тем, что это ещё сильнее отдаляет нас от искомой цели, а задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договорённостей продолжает осложняться", - добавила она.Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%.

https://ria.ru/20210820/svpd-1746592772.html

https://ria.ru/20210805/iran-1744561203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, франция, магатэ, мария захарова, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), цены на нефть, россия