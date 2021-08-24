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https://ria.ru/20210824/tayfun-1746962624.html
В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна - РИА Новости, 24.08.2021
В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
Тайфун "Омаис" прошел над Южной Кореей в понедельник и вызвал наводнения и угрозу оползней, в результате чего более 10 тысяч человек были вынуждены... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T06:28
2021-08-24T12:48
в мире
пусан
южная корея
ульсан
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СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Тайфун "Омаис" прошел над Южной Кореей в понедельник и вызвал наводнения и угрозу оползней, в результате чего более 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, пострадавших нет, но многие граждане в разных районах были вынуждены эвакуироваться. Наводнения произошли в городах Ульсан, Тонгён, Сачхон, Пусан. В Ульсане и Пусане 217 домов временно остались без электричества. К вечеру понедельника более 10 тысяч жителей в подверженных оползням районах провинции Чолла-Намдо покинули свои дома.Из-за обильных осадков были перекрыты ряд автомобильных в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо и железная дорога между городами Кванчжу и Мильян. Были отменены 86 авиарейсов и 70 паромов, а 450 трекинговых маршрутов в 18 национальных парках были закрыты.Как сообщает агентство, предупреждения об опасности в связи с тайфуном уже сняты, но во вторник в регионе все еще прогнозируются сильные дожди и до 200 миллиметров осадков.
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в мире, пусан, южная корея, ульсан
06:28 24.08.2021 (обновлено: 12:48 24.08.2021)
 
В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна

В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна "Омаис"

© AFP 2021 / YonhapОстров Чеджу, перед приближением тайфуна "Омаис" к Южной Корее
Остров Чеджу, перед приближением тайфуна Омаис к Южной Корее - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AFP 2021 / Yonhap
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 24 авг – РИА Новости. Тайфун "Омаис" прошел над Южной Кореей в понедельник и вызвал наводнения и угрозу оползней, в результате чего более 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.
По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, пострадавших нет, но многие граждане в разных районах были вынуждены эвакуироваться. Наводнения произошли в городах Ульсан, Тонгён, Сачхон, Пусан. В Ульсане и Пусане 217 домов временно остались без электричества. К вечеру понедельника более 10 тысяч жителей в подверженных оползням районах провинции Чолла-Намдо покинули свои дома.
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Из-за обильных осадков были перекрыты ряд автомобильных в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо и железная дорога между городами Кванчжу и Мильян. Были отменены 86 авиарейсов и 70 паромов, а 450 трекинговых маршрутов в 18 национальных парках были закрыты.
Как сообщает агентство, предупреждения об опасности в связи с тайфуном уже сняты, но во вторник в регионе все еще прогнозируются сильные дожди и до 200 миллиметров осадков.
 
В миреПусанЮжная КореяУльсан
 
 
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