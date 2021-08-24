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Представитель "Талибана"* оценил вероятность боев в провинции Панджшер
Представитель "Талибана"* оценил вероятность боев в провинции Панджшер - РИА Новости, 24.08.2021
Представитель "Талибана"* оценил вероятность боев в провинции Панджшер
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил на пресс-конференции во вторник, что на 80% уверен, что боев в провинции Панджшер не будет. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:37
2021-08-24T16:37
2021-08-24T16:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил на пресс-конференции во вторник, что на 80% уверен, что боев в провинции Панджшер не будет."Забихулла Муджахид заявил, что на 80% уверен, что сражений в провинции Панджшер не будет", - приводит его слова телеканал 1TV.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210824/afganistan-1746990176.html
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
Представитель "Талибана"* оценил вероятность боев в провинции Панджшер
Представитель "Талибана"* Муджахид на 80 процентов уверен, что боев в провинции Панджшер не будет