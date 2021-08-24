https://ria.ru/20210824/taliby-1747054478.html

Представитель "Талибана"* оценил вероятность боев в провинции Панджшер

Представитель "Талибана"* оценил вероятность боев в провинции Панджшер - РИА Новости, 24.08.2021

Представитель "Талибана"* оценил вероятность боев в провинции Панджшер

Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил на пресс-конференции во вторник, что на 80% уверен, что боев в провинции Панджшер не будет. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:37

2021-08-24T16:37

2021-08-24T16:37

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741530494_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0354da67fdc1f9060ecf031f4ce14438.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил на пресс-конференции во вторник, что на 80% уверен, что боев в провинции Панджшер не будет."Забихулла Муджахид заявил, что на 80% уверен, что сражений в провинции Панджшер не будет", - приводит его слова телеканал 1TV.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210824/afganistan-1746990176.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия