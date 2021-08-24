https://ria.ru/20210824/taliban-1747052124.html

Талибы заявили, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа

Талибы заявили, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа - РИА Новости, 24.08.2021

Талибы заявили, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа

Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:28

2021-08-24T16:28

2021-08-24T16:44

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа, сообщает телеканал Tolo News."Муджахид заявляет, что США должны покинуть страну до 31 августа", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.Ранее глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф усомнился в способности американских военных завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа и высказался за продление их миссии. Американские СМИ ожидают, что президент США Джо Байден может уже во вторник принять решение о продлении пребывания американских войск в Афганистане после 31 августа – назначенного срока вывода контингента и завершения 20-летней кампании. Байден ранее обещал, что военные не покинут Кабул, пока не вывезут всех граждан США.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/berns-1747035375.html

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в мире, сша, афганистан