https://ria.ru/20210824/taliban-1747052124.html
Талибы заявили, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа
Талибы заявили, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа - РИА Новости, 24.08.2021
Талибы заявили, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа
Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:28
2021-08-24T16:28
2021-08-24T16:44
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746984558_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_495f8378a5881d82daa0da15f62cc41d.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа, сообщает телеканал Tolo News."Муджахид заявляет, что США должны покинуть страну до 31 августа", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.Ранее глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф усомнился в способности американских военных завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа и высказался за продление их миссии. Американские СМИ ожидают, что президент США Джо Байден может уже во вторник принять решение о продлении пребывания американских войск в Афганистане после 31 августа – назначенного срока вывода контингента и завершения 20-летней кампании. Байден ранее обещал, что военные не покинут Кабул, пока не вывезут всех граждан США.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/berns-1747035375.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746984558_13:148:2547:2048_1920x0_80_0_0_c45b782d50db4f6dfc8d3f95c24a6d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан
16:28 24.08.2021 (обновлено: 16:44 24.08.2021)
Талибы заявили, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа
Представитель талибов Муджахид: США должны покинуть Афганистан к 31 августа
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа, сообщает телеканал Tolo News.
"Муджахид заявляет, что США должны покинуть страну до 31 августа", - говорится в сообщении телеканала в Twitter
.
Ранее глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф усомнился в способности американских военных завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа и высказался за продление их миссии. Американские СМИ ожидают, что президент США Джо Байден может уже во вторник принять решение о продлении пребывания американских войск в Афганистане после 31 августа – назначенного срока вывода контингента и завершения 20-летней кампании. Байден ранее обещал, что военные не покинут Кабул, пока не вывезут всех граждан США.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России