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Наука
https://ria.ru/20210824/taksa-1747113098.html
Рогозин рассказал о судьбе таксы, на которой тестировали жидкостное дыхание
Рогозин рассказал о судьбе таксы, на которой тестировали жидкостное дыхание - РИА Новости, 24.08.2021
Рогозин рассказал о судьбе таксы, на которой тестировали жидкостное дыхание
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T21:32
2021-08-24T23:52
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
фонд перспективных исследований
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует."Она жива-здорова, такса, на мотоцикле катается", — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы" в YouTube.Рогозин уточнил, что Николас живет теперь у его помощника Артема Лепесина.Кроме того, по его словам, использование жидкостного дыхания, которое тестировалось на таксе, будет использоваться в российской пилотируемой космонавтике через 10-15 лет для дальних перелетов. Если бы подобная технология существовала 21 год назад, то можно было бы спасти трагически погибший экипаж подлодки "Курск", уверен Рогозин.Эксперимент прошел 19 декабря 2017 года, когда, будучи вице-премьером, Рогозин знакомил президента Сербии Александра Вучича с разработками Фонда перспективных исследований. Среди них — жидкость, которой можно дышать. Для демонстрации разработки таксу полностью погрузили в колбу с жидкостью. Это вызвало критику в обществе.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, фонд перспективных исследований
21:32 24.08.2021 (обновлено: 23:52 24.08.2021)
 
Рогозин рассказал о судьбе таксы, на которой тестировали жидкостное дыхание

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: такса, которую топили в рамках эксперимента, катается на мотоцикле

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин (второй слева) во время посещения Фонда перспективных исследований (ФПИ) госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин (второй слева) во время посещения Фонда перспективных исследований (ФПИ) госкорпорации по космической деятельности Роскосмос - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует.
"Она жива-здорова, такса, на мотоцикле катается", — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы" в YouTube.
Рогозин уточнил, что Николас живет теперь у его помощника Артема Лепесина.
Кроме того, по его словам, использование жидкостного дыхания, которое тестировалось на таксе, будет использоваться в российской пилотируемой космонавтике через 10-15 лет для дальних перелетов. Если бы подобная технология существовала 21 год назад, то можно было бы спасти трагически погибший экипаж подлодки "Курск", уверен Рогозин.
Эксперимент прошел 19 декабря 2017 года, когда, будучи вице-премьером, Рогозин знакомил президента Сербии Александра Вучича с разработками Фонда перспективных исследований. Среди них — жидкость, которой можно дышать. Для демонстрации разработки таксу полностью погрузили в колбу с жидкостью. Это вызвало критику в обществе.
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
5 февраля 2020, 03:28Наука
Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
 
НаукаДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаФонд перспективных исследований
 
 
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