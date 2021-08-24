https://ria.ru/20210824/taksa-1747113098.html

Рогозин рассказал о судьбе таксы, на которой тестировали жидкостное дыхание

Рогозин рассказал о судьбе таксы, на которой тестировали жидкостное дыхание - РИА Новости, 24.08.2021

Рогозин рассказал о судьбе таксы, на которой тестировали жидкостное дыхание

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T21:32

2021-08-24T21:32

2021-08-24T23:52

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

фонд перспективных исследований

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что такса Николас, которая участвовала в экспериментах по жидкостному дыханию, прекрасно себя чувствует."Она жива-здорова, такса, на мотоцикле катается", — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы" в YouTube.Рогозин уточнил, что Николас живет теперь у его помощника Артема Лепесина.Кроме того, по его словам, использование жидкостного дыхания, которое тестировалось на таксе, будет использоваться в российской пилотируемой космонавтике через 10-15 лет для дальних перелетов. Если бы подобная технология существовала 21 год назад, то можно было бы спасти трагически погибший экипаж подлодки "Курск", уверен Рогозин.Эксперимент прошел 19 декабря 2017 года, когда, будучи вице-премьером, Рогозин знакомил президента Сербии Александра Вучича с разработками Фонда перспективных исследований. Среди них — жидкость, которой можно дышать. Для демонстрации разработки таксу полностью погрузили в колбу с жидкостью. Это вызвало критику в обществе.

https://ria.ru/20200205/1564261956.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, фонд перспективных исследований