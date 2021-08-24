https://ria.ru/20210824/sud-1746982446.html

Сбросивший ребенка с балкона житель Кирова получил 18 лет колонии

Сбросивший ребенка с балкона житель Кирова получил 18 лет колонии - РИА Новости, 24.08.2021

Сбросивший ребенка с балкона житель Кирова получил 18 лет колонии

Житель Кирова, выбросивший с балкона пятого этажа полуторагодовалого ребенка подруги, осуждён на 18 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:46

2021-08-24T10:46

2021-08-24T10:46

происшествия

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Житель Кирова, выбросивший с балкона пятого этажа полуторагодовалого ребенка подруги, осуждён на 18 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.Суд установил, что пьяный мужчина днём 11 мая нанёс руками не менее шести ударов по голове беспомощного 1,5-годовалого мальчика и сбросил его с балкона квартиры на пятом этаже дома на улице Северная Набережная в Кирове. Ребенок погиб. Отмечается, что в день трагедии мать погибшего ребенка вместе с приятельницей распивала алкоголь в квартире осуждённого, а в момент происшествия ушла в магазин. Было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."Вину в содеянном злоумышленник признал полностью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 18 лет 15 дней лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.По итогам надзорных мероприятий прокурор Кирова внес представление начальнику управления МВД по городу из-за ненадлежащей организации профилактической работы с семьей погибшего ребенка.

https://ria.ru/20210805/rebenok-1744482250.html

https://ria.ru/20210816/rebenok-1745995967.html

киров

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происшествия, киров, россия