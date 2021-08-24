https://ria.ru/20210824/stsenariy-1747064307.html

На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"

На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.08.2021

На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"

Депутат Верховной рады из партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко назвал самый негативный вариант развития событий для Киева в вопросе реализации... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:06

2021-08-24T17:06

2021-08-24T17:10

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сша

верховная рада украины

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады из партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко назвал самый негативный вариант развития событий для Киева в вопросе реализации "Северного потока — 2". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, Киев должен помешать запуску российского газопровода с помощью США. Если он все же заработает, главной задачей украинского руководства станет получение десятилетнего контракта на поставку 40 миллиардов кубометров газа по ГТС, подчеркнул парламентарий."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него выступают Соединенные Штаты, продвигающие свой СПГ в Европу, а также Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского топлива.Ранее Вашингтон и Берлин в совместном заявлении отметили, что для завершения магистрали необходимо обеспечить поставки газа через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".В Москве неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это экономический проект, который принесет выгоду не только России, но и Европейскому союзу.

https://ria.ru/20210823/khod-1746900669.html

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в мире, украина, сша, верховная рада украины, северный поток — 2, россия