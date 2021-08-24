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На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"
На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.08.2021
На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"
Депутат Верховной рады из партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко назвал самый негативный вариант развития событий для Киева в вопросе реализации... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:06
2021-08-24T17:10
в мире
украина
сша
верховная рада украины
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады из партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко назвал самый негативный вариант развития событий для Киева в вопросе реализации "Северного потока — 2". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, Киев должен помешать запуску российского газопровода с помощью США. Если он все же заработает, главной задачей украинского руководства станет получение десятилетнего контракта на поставку 40 миллиардов кубометров газа по ГТС, подчеркнул парламентарий."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него выступают Соединенные Штаты, продвигающие свой СПГ в Европу, а также Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского топлива.Ранее Вашингтон и Берлин в совместном заявлении отметили, что для завершения магистрали необходимо обеспечить поставки газа через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".В Москве неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это экономический проект, который принесет выгоду не только России, но и Европейскому союзу.
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в мире, украина, сша, верховная рада украины, северный поток — 2, россия
17:06 24.08.2021 (обновлено: 17:10 24.08.2021)
 
На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"

Депутат Рады Гончаренко назвал худший сценарий для Украины по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкЛедокол "Юрий Топчев" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Ледокол Юрий Топчев в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады из партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко назвал самый негативный вариант развития событий для Киева в вопросе реализации "Северного потока — 2". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, Киев должен помешать запуску российского газопровода с помощью США. Если он все же заработает, главной задачей украинского руководства станет получение десятилетнего контракта на поставку 40 миллиардов кубометров газа по ГТС, подчеркнул парламентарий.

"Худший вариант — это если мы не получим никаких гарантий после 2024 года. Если это случится, то это будет полным поражением Украины как государства", — констатировал Гончаренко.

"Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него выступают Соединенные Штаты, продвигающие свой СПГ в Европу, а также Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского топлива.
Ранее Вашингтон и Берлин в совместном заявлении отметили, что для завершения магистрали необходимо обеспечить поставки газа через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
В Москве неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это экономический проект, который принесет выгоду не только России, но и Европейскому союзу.
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В миреУкраинаСШАВерховная Рада УкраиныСеверный поток — 2Россия
 
 
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